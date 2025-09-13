ভারত পাকিস্তান ম্যাচ আগামীকাল।
ভারত পাকিস্তান ম্যাচ আগামীকাল।
ক্রিকেট

ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ ‘নীরবে’ বয়কট করবেন বিসিসিআইয়ের কর্মকর্তারা

খেলা ডেস্ক

এশিয়া কাপে দুবাইয়ে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে থাকবেন না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) বেশির ভাগ শীর্ষ কর্মকর্তা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ‘দৈনিক জাগরণ’ তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বিসিসিআই কর্তারা ম্যাচটি নীরবে বর্জন করবেন।

এবারের এশিয়া কাপের আয়োজক ভারত। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের টানাপোড়েনপূর্ণ রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে দুই দলই এখন আর একে অপরের দেশে খেলতে যায় না।

গত ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে নিজেদের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলার জন্য তিন বছরের সমঝোতা চুক্তি হয়। এ প্রক্রিয়ায় এশিয়া কাপও ভারত থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় আরব আমিরাতে।

গত এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে বন্দুকধারীদের হামলার ঘটনায় এশিয়া কাপে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ হবে কি না, তা নিয়েও শঙ্কা জেগেছিল। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি হবে ঠিকই, তবে জাগরণের খবর, এখন পর্যন্ত বিসিসিআইয়ের কোনো অফিশিয়াল দুবাইয়ে পৌঁছাননি। ম্যাচের দিন বিসিসিআইয়ের একজন অফিশিয়ালের ম্যাচের ভেন্যু দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে থাকার কথা আছে।

জয় দিয়ে এশিয়া কাপ শুরু করেছে পাকিস্তান।

পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি বাতিলের পক্ষে ভারতজুড়ে সমর্থকদের বেশ বড় অংশের মধ্যে ‘বয়কট ক্যাম্পেইন’ শুরু হয়েছে। দেশটির সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, এরপরই পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি নীরবে বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিসিসিআইয়ের কর্মকর্তারা।

দুবাইয়ে এ বছর চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচে বিসিসিআইয়ের সব শীর্ষ কর্মকর্তা এবং রাজ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এবার সম্ভবত সমালোচনার ভয়েই বিসিসিআইয়ের কর্মকর্তারা দুই প্রতিবেশীর দ্বৈরথে স্টেডিয়ামে উপস্থিত থাকবেন না বলে জানিয়েছে ভারতের সংবাদমাধ্যম।

বিসিসিআই সহসভাপতি রাজীব শুক্লা

তবে জাগরনের খবরে বলা হয়েছে, রাজীব শুক্লা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সদস্য হিসেবে এই ম্যাচে স্টেডিয়ামে থাকতে পারেন। তবে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ কিংবা বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়ার না থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

Also read:ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ: এবার ভারতকে না রেখে ‘প্রতিশোধ’ পিএসএলের দলের

ভারতের বেশ কয়েকজন সাবেক ক্রিকেটার এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। ভারতের সাবেক স্পিনার হরভজন সিং ও সাবেক ক্রিকেটার কেদার যাদবরা এই ম্যাচ বয়কটের আহ্বান জানিয়েছেন।

এমনকি গত পরশু এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিলে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন (পিআইএল) আবেদন করা হয়েছিল ভারতের সুপ্রিম কোর্টে। যদিও জরুরি ভিত্তিতে শুনানির জন্য রাজি হননি আদালত। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ম্যাচ বয়কট নিয়ে ক্যাম্পেইনও চলছে।

দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আগামীকাল ভারত–পাকিস্তান ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে।

Also read:ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ চান না পেহেলগামে বন্দুকধারীদের হামলায় নিহতের বাবা
আরও পড়ুন