আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল
নির্বাচন নয়, ‘সর্বসম্মতিক্রমে’ সভাপতি বেছে নেবে বিসিসিআই: আইপিএল চেয়ারম্যান

খেলা ডেস্ক

আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল বলেছেন, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ‘সর্বসম্মতিক্রমে’ তাদের নতুন সভাপতি নিয়োগ দেবে। এনডিটিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ধুমাল আরও জানিয়েছেন, ২৮ সেপ্টেম্বর বিসিসিআইয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও, তা না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তবে যদি কোনো প্রার্থী সবার সমর্থন পান এবং অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে, তখন নির্বাচনের প্রয়োজন হয় না। সেই প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বোর্ডপ্রধান নির্বাচিত হন।

এনডিটিভিকে আজ ধুমাল বলেছেন, ‘মনোনয়নপ্রক্রিয়া শুরু হবে এবং তখন জানা যাবে কে দায়িত্ব নিচ্ছেন। আমার মনে হয় না কোনো নির্বাচন হবে। বিষয়টি সর্বসম্মতভাবেই সম্পন্ন হবে। তাই সদস্যদের বসে সিদ্ধান্ত নিতে দিন। আপাতত সবাইকে তাঁদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। সেই তালিকা প্রকাশের পরই বোঝা যাবে, কে কোন পদে দায়িত্ব নেবেন।’

ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও ’৮৩ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য রজার বিনি গত ১৯ জুলাই ৭০ বছর বয়স পূর্ণ করার পর আর বিসিসিআইয়ের সভাপতি পদে থাকতে পারেননি। বিসিসিআইয়ের গঠনতন্ত্রে কোনো ব্যক্তির ৭০ বছরের বেশি বয়সে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ নেই। সহসভাপতি রাজীব শুক্লা আপাতত ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে সব সামলাচ্ছেন।

বিসিসিআইয়ের সভাপতি পদে ছিলেন রজার বিনি

২০২০ সালের ১৮ ডিসেম্বর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বোর্ডের সহসভাপতি হন শুক্লা। দেবজিৎ সাইকিয়া আছেন বিসিসিআইয়ে সচিবের দায়িত্বে। যুগ্ম সচিবের দায়িত্বে রোহান গাউনস দেশাই এবং কোষাধ্যক্ষ প্রভতেজ সিং ভাটিয়া। রোহান ও প্রভতেজ চলতি বছরের শুরুতে দায়িত্ব পান।

মজার ব্যাপার, মুম্বাইয়ে বিসিসিআইয়ের নির্বাচন ও বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) হবে ২৮ সেপ্টেম্বর। একই দিনে দুবাইয়ে চলমান এশিয়া কাপের ফাইনাল হবে। ভারত ফাইনালে উঠলে বিসিসিআইয়ের পদাধিকারী কারও দুবাইয়ে উপস্থিত না থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

এশিয়া কাপের ফাইনালে কি উঠতে পারবে ভারত

অন্য এক আলাপে ধুমাল জানিয়েছেন, আগামী দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে ভারত জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান স্পন্সরের নাম জানা যাবে। গত মাসে ভারতে নতুন অনলাইন গেমিং আইন অনুমোদন পাওয়ার পর অনলাইন মানি গেমিং সেবা নিষিদ্ধ হওয়ায় ড্রিম১১ ভারতীয় দলের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে সরে যায়। এরপর থেকেই জার্সিতে নতুন স্পন্সর খুঁজছে বিসিসিআই।

‘প্লেকম ২০২৫’ সম্মেলনে আজ সাংবাদিকদের ধুমাল এ নিয়ে বলেন, ‘আমার মতে যা ঘটার তা ঘটে গেছে (ড্রিম১১–এর সঙ্গে চুক্তি বাতিল)। এটা নিয়ে কথা বলতে চাই না। পরবর্তী স্পন্সরের জন্য আমরা কাজ শুরু করেছি। আমি নিশ্চিত আগামী দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যেই তা জানা যাবে।’

