২৬ সেপ্টেম্বর আবার শুরু এনসিএল টি–টোয়েন্টি

বাজে আবহাওয়ায় প্রথম চার ম্যাচের তিনটিই পরিত্যক্ত হওয়ার পর অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে গিয়েছিল জাতীয় ক্রিকেট লিগের টি–টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট (এনসিএল টি–টোয়েন্টি)। আজ বিসিবি জানিয়েছে, ২৬ সেপ্টেম্বর আবার শুরু হবে লিগ। তবে টুর্নামেন্টের বাকি সব ম্যাচ হবে সিলেটে। আগের সূচিতে প্রথম ১২টি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল রাজশাহী ও বগুড়ায়।
আট দলের টুর্নামেন্টে লিগ পদ্ধতির প্রথম পর্বে মোট ম্যাচ ২৮টি। যার অর্থ লিগ পর্বের বাকি ২৪টি ম্যাচই হবে সিলেটের দুই ভেন্যু সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম ও পাশের আউটার গ্রাউন্ডে। এলিমিনেটর, দুই কোয়ালিফায়ার ও ফাইনাল হবে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে। ফাইনাল ১২ অক্টোবর।
লিগ পর্বে প্রতিদিন দুটি করে ম্যাচ হবে। দুদিন আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে ও দুদিন আউটার স্টেডিয়ামে, পর্যায়ক্রমে এভাবেই হবে ম্যাচ। আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে দিনের প্রথম ম্যাচ শুরু হবে সকাল ১০টায়, দ্বিতীয় ম্যাচ বেলা ২টায়। আউটারে দিনের প্রথম ম্যাচ সকাল সাড়ে ৯টায়, দ্বিতীয় ম্যাচে বেলা দেড়টায় শুরু হবে।
১২ অক্টোবর ফাইনাল শুরু হবে বিকেল পাঁচটায়।