আয়ারল্যান্ড একাদশ

অ্যান্ডি বলবার্নি (অধিনায়ক), পল স্টার্লিং, ক্যাডে কারমিচায়েল, হ্যারি টেক্টর, কার্টিস ক্যাম্ফার, লোরকান টাকার, জর্ডান নিল, অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন, ব্যারি ম্যাকার্থি, ম্যাথু হামফ্রেস ও ক্রেগ ইয়াং।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই পেসার ও তিন স্পিনার নিয়ে একাদশ সাজিয়েছে বাংলাদেশ।
বাংলাদেশ একাদশ : নাজমুল হোসেন (অধিনায়ক), মাহমুদুল হাসান, সাদমান ইসলাম, মুমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, হাসান মাহমুদ, হাসান মুরাদ ও নাহিদ রানা।
টস জিতেছে আয়ারল্যান্ড। আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ডি বলবার্নি।
বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদ এর আগে বাংলাদেশের হয়ে শুধু টি–টোয়েন্টি খেলেছেন। এবার তাঁর টেস্ট অভিষেক হচ্ছে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে তিনি দীর্ঘদিন ধরেই পারফর্ম করছিলেন। ৩৯টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ১৬৫ উইকেট নিয়েছেন হাসান। ২০২০ সালে যুব বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্যও ছিলেন তিনি।
হাসান মুরাদকে টেস্ট ক্যাপ পরিয়ে দিয়েছেন আরেক বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম থেকে প্রথম আলোর ক্রীড়া প্রতিবেদক মাহমুদুল হাসান জানিয়েছেন, সেখানে সকাল থেকেই আবহাওয়া রৌদ্রজ্জ্বল। হালকা শীতও পড়েছে। দুই ঘন্টারও বেশি সময় আগে দুই দল মাঠে এসে ওয়ার্ম আপ সেরে নিয়েছে।
সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে আজ টেস্ট সিরিজের প্রথম ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের মুখোমুখি বাংলাদেশ।
