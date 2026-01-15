নাজমুলকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি ক্রিকেটারদের, বিসিবির ‘না’

নিজেদের অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসেছেন ক্রিকেটাররা। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলামকে তারা জানিয়েছেন, বোর্ড পরিচালক নাজমুল ইসলাম যদি তাঁর বক্তব্যের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চান এবং বিসিবি তাঁর ব্যাপারে নেওয়া সিদ্ধান্তে অটল থাকে; তাহলে আগামীকাল থেকে তারা মাঠে খেলতে নামবেন।
কিন্তু বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম নাকি তাতে সম্মত হননি।
ক্রিকেটারদের একটি সূত্র প্রথম আলোকে জানিয়েছে, বিসিবি সভাপতির সঙ্গে কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন ও সিনিয়র কয়েকজন ক্রিকেটারের সন্ধ্যায় ফোনে কথা হয়েছে। আমিনুলের সঙ্গেও ছিলেন আরও কয়েকজন বোর্ড পরিচালক।
ফোনের স্পিকার অন করে হওয়া কথোপকথনে ক্রিকেটাররা ওই দাবি জানিয়ে বলেন, যেহেতু এই মুহূর্তে অনূর্ধ্ব-১৯ দল ও নারী দল দেশের বাইরে খেলছে; একই সঙ্গে তাঁরাও বিপিএল খেলতে চান; ক্রিকেটের বৃহত্তর স্বার্থে তারা কাল থেকে মাঠে নামতে প্রস্তুত। তবে সেটি শর্ত সাপেক্ষে।
মুঠোফোন কথোপকথনে ক্রিকেটাররা শর্ত দেন, যেহেতু নাজমুল ক্রিকেটারদের নিয়ে সংবাদমাধ্যমে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন; তাঁকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা অন্য কোনোভাবে এ জন্য প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করে বক্তব্য দিতে হবে। একই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে নেওয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও বহাল থাকতে হবে।
কিন্তু বিসিবি সভাপতি আমিনুল নাকি ক্রিকেটারদের এটি সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, নাজমুল এরই মধ্যে তাঁদের কাছে তাঁর মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। যেহেতু তিনি একজন সম্মানিত মানুষ, প্রকাশ্যে তিনি ক্ষমা চাইতে পারবেন না। বিসিবি সভাপতি তাঁকে এ ধরনের কোনো অনুরোধ করতে পারবেন না বলেও নাকি জানিয়ে দেন ক্রিকেটারদের।
ক্ষুব্ধ ক্রিকেটাররা তখন তাঁকে বলেন, নাজমুল সম্মানিত ব্যক্তি, তাই বলে ক্রিকেটারদের কি সম্মান নেই! তিনি যেহেতু প্রকাশ্যে এ ধরনের মন্তব্য করেছেন; ক্ষমাও তাঁকে প্রকাশ্যেই চাইতে হবে। আমিনুল ক্রিকেটারদের এই প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় অসমাপ্তভাবেই শেষ হয় দুই পক্ষের আলোচনা।
এ ব্যাপারে জানতে বিসিবির সভাপতি আমিনুলসহ একাধিক পরিচালককে ফোন করেও পাওয়া যায়নি। তবে কোয়াব সভাপতি মোহাম্মদ মিঠুন এ রকম একটি আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রথম আলোকে।
নাজমুলকে কেন্দ্র করে ক্রিকেটারদের বয়কটের কারণে আজ বিপিএলের দুটি ম্যাচ মাঠে গড়ায়নি। সূচি অনুযায়ী আগামীকাল দুটি ম্যাচ হওয়ার কথা।