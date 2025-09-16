এবার সংবাদ সম্মেলন বয়কট করে পাকিস্তানের প্রতিবাদ

এশিয়া কাপ থেকে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে সরিয়ে দিতে আইসিসির কাছে অনুরোধ জানিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। নইলে এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকিও দিয়েছিল তারা। আইসিসি তাদের সেই অনুরোধ রাখেনি। সে ঘটনার জের ধরেই হয়তো দুবাইয়ে আজ পাকিস্তান দল ম্যাচের আগের দিনের নির্ধারিত সংবাদ সম্মেলনটি করেনি।
দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগামীকাল সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ পাকিস্তানের। এই ম্যাচ সামনে রেখে আজ সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল পাকিস্তান দলের কোনো প্রতিনিধির। তবে কোনো কারণ না জানিয়েই বাতিল করা হয়েছে সেই সংবাদ সম্মেলন। কে জানে, হয়তো আইসিসিকে এর মাধ্যমে কোনো বার্তা দিতে চেয়েছে তারা। অবশ্য সংবাদ সম্মেলন বাতিল করলেও পাকিস্তান দল অনুশীলন করেছে ঠিকই। কারণ, সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে আজ বাঁচা–মরার লড়াই তাদের।
গত রোববার দুবাইয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের পর থেকেই ক্ষুব্ধ পিসিবি। ম্যাচে টসের সময় পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগার সঙ্গে হাত মেলাননি ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। শুধু তা–ই নয়, ম্যাচ জেতানো ছক্কা মেরে সূর্যকুমার সতীর্থ শিবম দুবেকে নিয়ে সরাসরি মাঠ ছেড়ে চলে যান। সে সময়ও পাকিস্তানের কোনো খেলোয়াড়ের সঙ্গে হাত মেলাননি তাঁরা। পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের দাবি, ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্য মাঠে অপেক্ষা করছিলেন সালমানরা। কিন্তু নিজেদের ড্রেসিংরুমের দরজা নাকি বন্ধ করে রেখেছিল ভারত। যার ফলে পরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বর্জন করেন সালমান।
এ ঘটনায় ভারতীয় দলের সমালোচনা করেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি ও পাকিস্তানের অনেক সাবেক ক্রিকেটার। আইসিসির কাছে অভিযোগ করে পিসিবি দাবি করেছে, ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে যেন এশিয়া কাপ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পাইক্রফটের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের অভিযোগ—টসের সময় তিনি নাকি পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগাকে বলেছিলেন ভারতের অধিনায়কের সঙ্গে হাত না মেলাতে। তবে গতকাল আইসিসি জানিয়ে দিয়েছে, এ দাবির কোনো ভিত্তি নেই। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ক্রিকেটারদের হাত না মেলানোর ঘটনায় পাইক্রফটের কোনো ভূমিকা নেই।
যদিও এশিয়া কাপ এসিসির টুর্নামেন্ট, আইসিসির কোনো সাংগঠনিক ভূমিকা নেই। তবে ম্যাচ রেফারি নিয়োগ দেয় আইসিসিই। কোনো দায়িত্ব থেকে কাউকে সরিয়ে নতুন কাউকে দায়িত্ব দিতে হলে আইসিসিকেই হস্তক্ষেপ করতে হবে। আজ সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে পাকিস্তানের লড়াইয়েও ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে থাকবেন পাইক্রফট। এখন দেখার অপেক্ষা, পাইক্রফট শেষ পর্যন্ত এ ম্যাচের দায়িত্বে থাকেন কি না। এশিয়া কাপে পাইক্রফট ছাড়াও ম্যাচ রেফারি হিসেবে আছেন সাবেক ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক রিচি রিচার্ডসন।