ফিল্ডিংয়ে গ্লেন ফিলিপসের আলো ছড়ানো নতুন কিছু নয়। অসাধারণ সব ক্যাচ আর ক্ষিপ্রতায় তিনি আগেই পরিচিত। তবে এবার ভারত সফরে ব্যাট হাতেও আলো ছড়াচ্ছেন নিউজিল্যান্ডের এই অলরাউন্ডার।
ভারতের কাছে নিউজিল্যান্ড পাঁচ ম্যাচের টি-টুয়েন্টি সিরিজ হারলেও ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে সবার ওপরে ছিলেন ফিলিপস। ৩ ফিফটি ও ১ সেঞ্চুরিতে করেছেন সর্বোচ্চ ৩৪১ রান। ওয়ানডে সিরিজে অবশ্য নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে পারেননি। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে প্রথম তিন ম্যাচ খেলেছেন। এর মধ্যে শেষ ম্যাচটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হওয়ার আগে প্রথম দুই ম্যাচে তাঁর রান ছিল মোটে ৩০।
কিন্তু টেস্টে ফিরেই আবার জ্বলে উঠেছেন ফিলিপস। ওয়েলিংটনে ভারতের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টে আজ সেঞ্চুরি করে গড়েছেন অনন্য এক কীর্তি। ভারতের বিপক্ষে এক পঞ্জিকাবর্ষে তিন সংস্করণেই সেঞ্চুরি করা ইতিহাসের প্রথম ব্যাটসম্যান এখন তিনি।
আগের দিন ৯৪ রানে অপরাজিত ছিলেন ফিলিপস। আজ তুলে নিয়েছেন টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। শেষ পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে তাঁর সংগ্রহ ২১৬ বলে ১১৮ রান।
এ বছরের শুরু থেকে ভারতের বিপক্ষে তিন সংস্করণ মিলিয়ে মোট ১৮ ইনিংস ব্যাট করেছেন ফিলিপস। তিনটিতেই সেঞ্চুরি। গত ১৮ জানুয়ারি ইন্দোরে ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে করেছিলেন ১০৬ রান। চলতি ভারত সফরে গত ৩০ অক্টোবর অকল্যান্ডে টি-টুয়েন্টি সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে খেলেছিলেন ৪৯ বলে ১০৭ রানের ইনিংস। এবার ওয়েলিংটনে টেস্ট সেঞ্চুরি।
তবে এই সেঞ্চুরির মাহাত্ম্য শুধু রেকর্ডে নয়। নিউজিল্যান্ড যখন ৭০ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে দিশাহারা, তখন দলের হাল ধরেন ফিলিপস ও হেনরি নিকোলস। দুজনের ২১৬ রানের জুটিতে ঘুরে দাঁড়ায় নিউজিল্যান্ড। নিকোলস ১৭৫ রানে অপরাজিত থেকে নিউজিল্যান্ডকে এনে দেন ৩৬৮ রানের শক্ত ভিত।
কোনো একটি দলের বিপক্ষে এক বছরে তিন সংস্করণেই সেঞ্চুরির কীর্তি অবশ্য এর আগে হয়েছে। ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথমবার সেই কীর্তি গড়েছিলেন রোহিত শর্মা।
ভারতের বিপক্ষে তিন সংস্করণেই সেঞ্চুরি আছে ফিলিপস ছাড়াও শাই হোপ ও শেন ওয়াটসনের। রোহিত শর্মা এই কীর্তি গড়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন সংস্করণে সেঞ্চুরি আছে বাবর আজমের। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ক্রিস গেইল, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মোহাম্মদ রিজওয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিলকারত্নে দিলশানেরও আছে এই কীর্তি।
ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন সংস্করণে সেঞ্চুরি করেছেন লোকেশ রাহুলও।
কিন্তু রোহিত ও ফিলিপস ছাড়া তাঁদের কেউই এক বছরে একই দলের বিপক্ষে তিন সংস্করণে সেঞ্চুরি করতে পারেননি।
সেখানেই ফিলিপসের কীর্তি আলাদা। ভারতের বিপক্ষে এক বছরে তিন সংস্করণে সেঞ্চুরি করে রোহিতের পাশে বসেছেন তিনি। আর নিউজিল্যান্ডের দিক থেকে দেখলে এই কীর্তির একক রাজা এখন ফিলিপসই।