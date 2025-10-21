এবার ১৭ রানে শেষ ৫ উইকেট নেই পাকিস্তানের, মহারাজের রেকর্ড

লাহোর টেস্টের দ্বিতীয় দিনটাই যেন ফিরে এল রাওয়ালপিন্ডিতে। লাহোরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৬ রানে শেষ ৫ উইকেট হারিয়ে প্রথম ইনিংসে ৩৭৮ রানে অলআউট হয়েছিল। আজ পিন্ডি টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ১৭ রানে শেষ ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৩৩ রানে অলআউট পাকিস্তান।
২৫৯/৫—রাওয়ালপিন্ডি টেস্টের প্রথম দিন শেষে পাকিস্তানের স্কোর। উইকেটে টিকে ছিলেন সৌদ শাকিল ও সালমান আগার মতো দুই স্বীকৃত ব্যাটসম্যান। সেই পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস আজ শেষ হয়ে গেছে মধ্যাহ্নবিরতির আগেই আর ৭৪ রান যোগ হতেই। এরপর ৪ উইকেটে ১৮৫ রান তুলে দ্বিতীয় দিনটা শেষ করেছে পাকিস্তান।
দ্বিতীয় দিনে পাকিস্তানের হারানো ৫ উইকেটের সব কটিই নিয়েছেন কেশব মহারাজ। তাতে আগের দিনই ২ উইকেট নেওয়া বাঁহাতি স্পিনার ইনিংসে পেয়ে গেলেন ৭ উইকেট। টেস্টে চতুর্থবার ইনিংসে ৭ বারের বেশি উইকেট নিলেন মহারাজ। তাতে একটি রেকর্ডও হয়ে গেছে। টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সবচেয়ে বেশিবার ‘৭ উইকেট’ নেওয়ার রেকর্ডে ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা অফ স্পিনার হিউ টেফিল্ডের পাশে বসলেন মহারাজ।
প্রথম দিনে বাবর আজম ও শান মাসুদকে ফেরানো মহারাজ আজ সালমান আগাকে এলবিডব্লু করে ধসের সূচনা করেন। সৌদ শাকিলকে নিয়ে ষষ্ঠ উইকেটে ৭০ রানের জুটি গড়া সালমান ফিরেছেন দলকে ৩১৬ রানে রেখে ব্যক্তিগত ৪৫ রানে। এরপর ৪৭ বলের মধ্যেই আর ১৭ রানই যোগ করেই অলআউট পাকিস্তান।
নিজের পরের ওভারে মহারাজ ফেরান ৬৬ রান করা সৌদকে। এক ওভার পর শাহিন আফ্রিদিকে বোল্ড করে পঞ্চম উইকেট পেয়ে যাওয়া মহারাজ সাজিদ খান ও আসিফ আফ্রিদিকে এক ওভারে তুলে নিয়ে অলআউট করে দেন পাকিস্তানকে।
দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম উইকেট হারায় ২২ রানে। রায়ান রিকেলটনকে উইকেটকিপার মোহাম্মদ রিজওয়ানের ক্যাচ বানিয়েছেন শাহিন আফ্রিদি। ৩২ রান করা অধিনায়ক এইডেন মার্করাম সাজিদ খানের শিকার হয়ে ফেরেন দলীয় ৫৪ রানে।
এরপর টনি ডি জর্জিকে নিয়ে ১১৩ রানের জুটি ট্রিস্টান স্টাবসের। জুটি ভাঙেন ৩৮ বছর টেস্ট অভিষিক্ত বাঁহাতি স্পিনার আসিফ আফ্রিদি। নিজের পরের ওভারে ডেভাল্ড ব্রেভিসকে শূন্য রানে ফিরিয়ে দ্বিতীয় উইকেটটিও পেয়ে যান আসিফ। কাইল ভেরেইনাকে নিয়ে দিনের বাকিটা সময় পার করেন ৬৮ রানে অপরাজিত স্টাবস।
দিন শেষে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসের চেয়ে ১৪৮ রানে পিছিয়ে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা।
পাকিস্তান ১ম ইনিংস: ১১৩.৪ ওভারে ৩৩৩ (শান ৮৭, সৌদ ৬৬, শফিক ৫৭, সালমান ৪৫; মহারাজ ৭/১০২, হারমার ২/৭৫)।দক্ষিণ আফ্রিকা ১ম ইনিংস: ৬৫ ওভারে ১৮৫/৪ (স্টাবস ৬৮*, ডি জর্জি ৫৫, মার্করাম ৩২; আসিফ ২/২৪)।