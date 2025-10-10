রোহিতের অধিনায়কত্ব কেড়ে নেওয়া নিয়ে সৌরভ, ‘আমার সঙ্গেও হয়েছে, দ্রাবিড়ের সঙ্গেও হয়েছে’

রোহিত শর্মাকে সরিয়ে শুবমান গিলকে ওয়ানডে অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়াকে ভুল মনে করছেন না ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী। ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে রোহিতের বয়স হবে ৪০।
রোহিতকে সরানোর মূল কারণ এটাই বলে মনে করেন গাঙ্গুলী। তিনি ও রাহুল দ্রাবিড়ও একই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছেন বলেও দাবি করেছেন বিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি।
শুক্রবার কলকাতায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সৌরভ বলেন, ‘আমি জানি না রোহিতকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, নাকি অন্য কিছু। তবে মনে হয়, এটা দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। কারণ, রোহিত একজন অসাধারণ অধিনায়ক। গত দুই বছরে রোহিত টি-২০ বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতেছে। সুতরাং রোহিতের পারফরম্যান্স নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। নির্বাচকদের মনে যা এসেছে, তা হলো—দুই বছর পর বিশ্বকাপের সময় রোহিতের বয়স হবে ৪০।’
রোহিত এ মুহূর্তে শুধু ওয়ানডে সংস্করণ খেলছেন। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়েছেন, গত মে মাসে ছেড়েছেন টেস্ট ক্রিকেট। প্রসঙ্গ টেনে গাঙ্গুলী বলেছেন, ‘রোহিত টি-২০ ক্রিকেট খেলে না, তাই ২০২৬ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে ও খেলবে না। কিন্তু ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ানডে বিশ্বকাপের সময় রোহিতের বয়স হবে ৪০। খেলাধুলায় এটা অনেক বড় সংখ্যা। রোহিত দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের হয়ে খেলছে। কিন্তু ৪০ বছর বয়সে রোহিত খেলতে পারবে কি না, সেটি নিশ্চিত নয়। তাই আমি মনে করি, এটা খারাপ সিদ্ধান্ত নয়।’
গাঙ্গুলীর দাবি, রোহিতের মতো একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেও গিয়েছেন। একই অভিজ্ঞতা রাহুল দ্রাবিড়েরও। নতুন দায়িত্ব পাওয়া গিলও সামনে একই পরিস্থিতিতে পড়বে বলেও ধারণা তাঁর, ‘এমনটা সবারই হয়। আমি যখন ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে সরে গেলাম, তখন বয়স ৩৭। রাহুল দ্রাবিড়ের ক্ষেত্রেও তা–ই হয়েছে। আমরা সবাই ওয়ানডেতে ১০-১১ হাজারের বেশি রান করেছি। সুতরাং এমনটা সবার ক্ষেত্রেই ঘটে। ১০ বছর পর, শুবমানও ৪০-এর কাছাকাছি এসে ১২-১৩ হাজার রান করলে একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে। কারণ, খেলাধুলায় সবারই একদিন শেষ করতে হয়, সেটা রজার ফেদেরার, পিট সাম্প্রাস, রাফায়েল নাদাল বা ডিয়েগো ম্যারাডোনা হলেও।’
ভারতের সাবেক অধিনায়ক আরও বলেন, ‘সুতরাং শুবমানকে দায়িত্ব দেওয়া ভুল সিদ্ধান্ত নয়। তিনি ইংল্যান্ডে প্রতিভার প্রমাণ রেখেছেন। এই তরুণদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার মনে হয়, এটা রোহিতের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য এটা সঠিক সিদ্ধান্ত। রোহিত খেলতে থাকবেন, আর এ সময়ে একজন তরুণ অধিনায়ককে প্রস্তুত করা হবে।’
রোহিত ও বিরাট কোহলি ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলতে পারবেন কি না—এই প্রশ্নে গাঙ্গুলী বলেন, ‘এটা ওদের ফিটনেস এবং পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করবে। যে সুযোগ পাবে, তারা ঘরোয়া ক্রিকেট খেলবে। কারণ, ক্রিকেট এমন একটি খেলা, যেখানে নিয়মিত খেলা জরুরি। না খেললে ফর্ম হারিয়ে যায়।’
গিলের নেতৃত্বে ভারত প্রথম ওয়ানডে খেলতে নামবে ১৯ অক্টোবর, পার্থে প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া।