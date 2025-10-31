ভারত বিশ্বকাপ জিতলে জেমাইমার সঙ্গে গান গাইতে চান গাভাস্কার

নারী বিশ্বকাপে গতকাল রাতে ভারত ফাইনালে ওঠার পর একটি পরিকল্পনা করেছেন সুনীল গাভাস্কার। ফাইনালে ভারতের মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে জেমাইমা রদ্রিগেজের সঙ্গে উদ্যাপন করবেন ভারতীয় এই কিংবদন্তি। কীভাবে? গান গাইবেন গাভাস্কার আর পাশে দাঁড়িয়ে গিটারে সুর তুলবেন জেমাইমা।
সেমিফাইনালে গতকাল রাতে অস্ট্রেলিয়ার ৩৩৮ রান তাড়ায় ভারতের ৫ উইকেটের জয়ে অপরাজিত ১২৭ রানের অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলেন জেমাইমা। তাঁর ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ গাভাস্কার ‘স্পোর্ট টুডে’কে বলেন, ‘ভারত বিশ্বকাপ জিতলে সে (জেমাইমা) এবং আমি—যদি তার আপত্তি না থাকে, একসঙ্গে গান গাইব। সে গিটার বাজাবে, আমি গান গাইব।’
জেমাইমাকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে আগেও গান গেয়েছেন গাভাস্কার। সেই স্মৃতিও স্মরণ করলেন ভারতের সাবেক এই অধিনায়ক, ‘কয়েক বছর আগে বিসিসিআইয়ের এক অনুষ্ঠানে আমরা এটা করেছিলাম। একটি ব্যান্ড পারফর্ম করছিল। আমরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। সে ছিল গিটারে আর আমি গেয়েছিলাম—তাতে কণ্ঠটা আমার যেমনই হোক। ভারত জিতলে আমি এটা আবারও করতে চাই। যদি খুশিমনে সে এটা করতে চায় এবং একজন বুড়োর সঙ্গে আপত্তি না থাকে, আমি প্রস্তুত।’
জেমাইমার সঙ্গে গাভাস্কার এর আগে যে পারফর্ম করার কথা বলেছেন, সেটা গত বছর বিসিসিআইয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে। মঞ্চে তখন গাভাস্কার ও জেমাইমার পরিবেশনায় মুগ্ধ হয়েছিলেন দর্শক।
আগামী ২ নভেম্বর নাবি মুম্বাইয়ের ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার মুখোমুখি হবে ভারত। দুবার বিশ্বকাপের ফাইনাল খেললেও ভারতের মেয়েরা কখনোই শিরোপা জিততে পারেনি।
সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পর মাঠের বাইরে গিটার বাজানোর ভঙ্গিতে উদ্যাপন করেন জেমাইমা। তাঁর এমন উদ্যাপন অনেকের কাছেই পরিচিত। কারণ, শুধু ক্রিকেট নয়, গান–বাজনাতেও দক্ষ। ড্রেসিংরুমে সতীর্থদের মনোবল চাঙা করতে অনেক সময় গিটার হাতে তুলে নেন। গান গাওয়ার ভিডিও পোস্ট করেন নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে।