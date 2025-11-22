১০ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন মার্শাল আইয়ুব (বাঁয়ে), ক্যারিয়ার সর্বোচ্চ ইনিংস খেলেছেন সৌম্য সরকার (মাঝে) ও ৬ হাজার রান ও ৩০০ উইকেটের ‘ডাবল’ পেয়েছেন শুভাগত হোম
১০ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন মার্শাল আইয়ুব (বাঁয়ে), ক্যারিয়ার সর্বোচ্চ ইনিংস খেলেছেন সৌম্য সরকার (মাঝে) ও ৬ হাজার রান ও ৩০০ উইকেটের ‘ডাবল’ পেয়েছেন শুভাগত হোম
ক্রিকেট

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সৌম্যর ১৮৬, মার্শালের ১০ হাজার ও সাকিবের পাশে শুভাগত

পঞ্চম রাউন্ডের প্রথম দিনটাকে ব্যক্তিগত কীর্তিতে রাঙিয়েছেন সৌম্য সরকার, শুভাগত হোম ও মার্শাল আইয়ুব। ক্যারিয়ার সর্বোচ্চ ইনিংস খেলেছেন সৌম্য, একটি ‘ডাবল’ পেয়েছেন শুভাগত। মার্শাল ছুঁয়েছেন ১০ হাজার রানের মাইলফলক।

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

২৮তম সেঞ্চুরিতে ১০ হাজারে মার্শাল

তুষার ইমরান, নাঈম ইসলাম ও মুমিনুল হকের পর বাংলাদেশের চতুর্থ ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১০ হাজারের মাইলফলক ছুঁয়েছেন মার্শাল আইয়ুব। কক্সবাজারে আজ বরিশালের বিপক্ষে ঢাকার হয় প্রথম দিনটা ১১৮ রানে অপরাজিত থেকে শেষ করেছেন বাংলাদেশের হয়ে তিনটি টেস্ট খেলা এই ব্যাটসম্যান। প্রথম শ্রেণিতে নিজের ২৮তম সেঞ্চুরি করার পথে ৪২ রানের মাথায় এই মাইলফলক ছুঁয়েছেন ১৭৪তম ম্যাচ খেলা মার্শাল।

তাঁর দল ঢাকা ৮০.৫ ওভারে ৭ উইকেটে করেছে ২৪৬ রান। দল ১৮ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর আশিকুর রহমানকে নিয়ে ১৩৫ রানের জুটি গড়েন মার্শাল। আশিকুর করেছেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬৪ রান।

সৌম্যর ১৮৬, সাকিবের পাশে শুভাগত

চার বছর পর প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সেঞ্চুরি পেলেন সৌম্য সরকার। খুলনায় আজ ময়মনসিংহের বিপক্ষে ১৮৬ রান করেছেন খুলনার এই ওপেনার। ৯৬ ম্যাচের প্রথম শ্রেণির ক্যারিয়ারের সৌম্য এটি ষষ্ঠ সেঞ্চুরি ও সর্বোচ্চ ইনিংস। আগের সর্বোচ্চ ১৫০, ২০২১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগে (বিসিএল) মধ্যাঞ্চলের হয়ে দক্ষিণাঞ্চলের বিপক্ষে। ওই সেঞ্চুরির পর আজই আবার এই সংস্করণে সেঞ্চুরি পেলেন সৌম্য। আজ ২২২ বলের ইনিংসে ২৪টি চার ও ৫টি ছক্কা মেরেছেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান।

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংস খেলেছেন সৌম্য সরকার

আগেভাগে শেষ হওয়া দিনে সৌম্যর খুলনা ৮১ ওভারে ৬ উইকেটে ৩২৮ রান তুলেছে। ২৩০ রানের দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে সৌম্যর সঙ্গী কালাম সিদ্দিকি করেছেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭৭ রান।  

সৌম্য ফিরেছেন শুভাগত হোমের বলে এলবিডব্লু হয়ে তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে দলকে ৩০৪ রানে রেখে। সৌম্যর উইকেটটি নিয়েই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৩০০ উইকেটে মাইলফলক ছুঁয়েছেন শুভাগত। সাকিব আল হাসানের পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৬ হাজার রান ও ৩০০ উইকেটের ‘ডাবল পেলেন শুভাগত।

মুকিদুলের ৫ উইকেট

৫ উইকেট পেয়েছেন মুকিদুল ইসলাম

রাজশাহীতে রাজশাহীকে ২৬৮ রানে অলআউট করেছে রংপুর। রংপুরের পেসার মুকিদুল ইসলাম ৪২ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে মুকিদুলের এটি পঞ্চম ৫ উইকেট। রাজশাহীর হয়ে ৭২ বলে সর্বোচ্চ ৮৪ রান করেছেন অধিনায়ক সাব্বির হোসেন। এ ছাড়া আটে নেমে ৭৭ রান করেছেন রহিম আহমেদ। রংপুর দিন শেষ করেছে বিনা উইকেটে ৩৭ রান তুলে।

ইফরানের ৫ উইকেট


বগুড়ায় সিলেটকে ২৫৫ রানে অলআউট করেছে চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের পেসার ইফরান হোসেন ৬৫ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ষষ্ঠবার ৫ উইকেট পেলেন ইফরান। সিলেটের অধিনায়ক জাকির হাসান করেছেন সর্বোচ্চ ৭৩ রান। এ ছাড়া ফিফটি করেছেন পেসার রেজাউর রহমান (৫৭*)। ১ উইকেটে ১৩ রান তুলে দিন শেষ করেছে চট্টগ্রাম।

