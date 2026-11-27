বাংলাদেশ ‘এ’: ১০ ওভারে ৩১/২
প্রথম ১০ ওভারে বাংলাদেশ তুলতে পেরেছে মাত্র ৩১ রান। শাহাদত ১৪ রানে ও মাহিদুল ১ রানে ব্যাটিং করছেন। মাহিদুল ১ রান করতে খেলেছেন ২১ বল।
বাংলাদেশ ‘এ’: ৫ ওভারে ১৬/২
আবার আলী রাজা। এবার তিনি বোল্ড করলেন মাহমুদুল হাসান জয়কে। ১৭ বলে ৯ রানে আউট করেছেন এই ওপেনার।
বাংলাদেশ ‘এ’: ৩ ওভারে ১৪/১
রাজার বাউন্সারে উইকেট দিলেন সাইফ হাসান। বাংলাদেশ ‘এ’ দলের অধিনায়ক সাইফ ফিরেছেন মাত্র ২ রানে।
বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে ওপেনিং করছেন সাইফ হাসান ও মাহমুদুল হাসান। পাকিস্তান ‘এ’ দলের হয়ে বল হাতে শুরুটা করেছেন আলী রাজা।
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে পাকিস্তান ‘এ’ দলের বিপক্ষে টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল।