আশরাফুল নিশ্চিত, জাকের আলী জাতীয় দলে ফিরবেন

বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সর্বশেষ আয়ারল্যান্ড সিরিজ পর্যন্তও জাকের আলী ছিলেন বাংলাদেশ দলে। তবে জাকেরের শেষ পর্যন্ত জায়গা হয়নি বিশ্বকাপ দলে। বারবার একইভাবে আউট হওয়ার কারণে তাঁর ওপর আর আস্থা রাখতে পারেননি নির্বাচকেরা। পরিসংখ্যানও কথা বলেনি তাঁর পক্ষে, শেষ ৯ ইনিংসের ৫টিতেই জাকের আউট হয়েছেন এক অঙ্কের ঘরে। জুলাইয়ে পাকিস্তান সিরিজের পর তাঁর ব্যাট থেকে আসেনি কোনো ফিফটিও।
সর্বশেষ ১৪ টি-টোয়েন্টি ইনিংসে জাকেরের ৩০ ছাড়ানো ইনিংস মাত্র দুটি। জাকেরের বাদ পড়াটা তাই তেমন অবাক করেনি কাউকে। তবে জাতীয় দলের ব্যাটিং কোচ মোহাম্মদ আশরাফুল বলেন, ভাগ্য পক্ষে ছিল না জাকেরের।
কাল সিলেটে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘ক্রিকেটে একটু ভাগ্যও লাগে। আমি মনে করি সে দুর্ভাগা, আসলে আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে একটা ম্যাচ খেলার পর বাকি দুইটা ম্যাচ খেলতে পারেনি। যদি সেখানে খেলতে পারত, তাহলে হয়তো ছন্দে চলে আসত।’
এবারের বিপিএলেও তেমন সুবিধা করতে পারছেন না জাকের। নোয়াখালী এক্সপ্রেসের হয়ে তিন ম্যাচ খেলে দুটিতে আউট হয়েছেন ৬ রান করে। একটি ম্যাচে তাঁর ব্যাট থেকে ১৭ বলে আসে ২৯ রান। বিপিএলে রংপুর রাইডার্সের সহকারী কোচের দায়িত্বে থাকা আশরাফুল সেই ইনিংসটা দেখেছিলেন।
আশরাফুলের মতে, খারাপ সময়ে জাকেরকে সমর্থন দেওয়া উচিত সবার, ‘সবার একটু সমর্থন করা উচিত। আমি মনে করি, আমাদের সবারই দায়িত্ব যে আমরা তাকে ব্যাক করব এবং একটু সমালোচনা যদি কম করি, তাহলে ভালো। যদিও এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগ। এটার সঙ্গে আপনাকে লড়াই করে আসতে হবে। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে সে ফিরে আসবে।’