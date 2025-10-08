নির্বাচন করলে জিততাম, কোনো সন্দেহ নাই: তামিম

বিসিবি নির্বাচনে অংশ নিলে জয় নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালের। আজ রাজধানীর লেকশোর হোটেলে ক্লাব অর্গানাইজার অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এমন মন্তব্য করেন। একই সংবাদ সম্মেলনে ঢাকার লিগ, বিভাগীয় ও জেলার ক্রিকেটীয় কার্যক্রম বর্জনের ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে।
এবারের বিসিবি নির্বাচনে অংশ নিতে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন তামিম। তবে নির্বাচনে সরকারি হস্তক্ষেপ এবং অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় তৃতীয় বিভাগ বাছাই পেরিয়ে আসা ১৫টি ক্লাবের কাউন্সিলরশিপ স্থগিতের প্রতিবাদে তামিমসহ মোট ১৬ জন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন। পরে কাউন্সিলরশিপ ফিরে পায় ১৫টি ক্লাব।
গত সোমবার বিসিবি নির্বাচনের আগের রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট করেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। সেখানে তিনি লেখেন, ‘ধৈর্য ধরলে’ অনেকেই বিসিবি পরিচালক হতে পারতেন।
সেই ধৈর্য না ধরে নির্বাচনের ‘ট্রেন’ মিস করেছেন কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে তামিম বলেছেন, ‘আমি নিশ্চিত আমার বিষয়ে আপনাদের কমবেশি ধারণা আছে। আপনি সত্যিই মনে করেন ১৫টা ক্লাব থাকুক বা না থাকুক—আমি যদি নির্বাচনে দাঁড়াতাম, আমার জন্য কেউ ভোট করত না? আমার জন্য বাস ধরা বা না ধরা কখনো বিকল্প ছিল না। আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল একটা স্বচ্ছ নির্বাচন হওয়া। এটাই ছিল আমার স্ট্যান্ড।’
পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন জানিয়ে তামিম আরও বলেন, ‘আমি আপনাকে এতটুকু গ্যারান্টি দিয়ে বললাম, আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে দাঁড়াতাম, আমার পক্ষে কোন টিম আছে, বিপক্ষে কোন টিম আছে...তারপরও আমি সহজেই পাস করতাম। এটা নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। কারণ, আমি এটা বিশ্বাস করি, আমরা সবাই ক্রিকেটের স্বার্থে আছি।’
এ সময় বিসিবি নির্বাচন নিয়েও নানা অভিযোগের কথা জানান তামিম। ই–ব্যালটে বেশির ভাগ ভোট পড়া নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি, ‘আপনি ই–ভোটিং করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেন্দ্রে আছেন। তাহলে ই–ভোটিং করার দরকার কি?’
নির্বাচনের আগেই লিগ বর্জনের হুমকি দিয়ে রেখেছিল নির্বাচনে অংশ না নেওয়া ক্লাব অর্গানাইজার অ্যাসোসিয়েশনের একটি পক্ষ। এবার তাঁরা জেলা–বিভাগেও ক্রিকেট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে। কাল বিসিবি সভাপতি হওয়ার পর আমিনুল ইসলাম যদিও বলেছেন আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির সুরাহা করবেন তাঁরা।
তবে আমিনুলের আলোচনার প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করে আজ আবার এই ঘোষণা দেওয়া হলো। ক্রিকেট বর্জন করলে তা ক্রিকেটারদের আর্থিক সংকটে ফেলবে কি না, এমন প্রশ্নের উত্তরে তামিম বলেন, ‘এটা যাঁরা নির্বাচন করেছে তাঁদের চিন্তা করা উচিত ছিল।’