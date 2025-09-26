হাবিবুরের ঝোড়ো ৯৪ রানে নাজমুলের রাজশাহীর জয়

বৃষ্টির কারণে স্থগিত হওয়া এনসিএল টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আজ আবার শুরু হয়েছে। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে এনসিএলের প্রত্যাবর্তনের প্রথম ম্যাচে খুলনাকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে রাজশাহী।
টসে হেরে আগে ব্যাটিং করা মোহাম্মদ মিঠুনের খুলনা তুলেছিল ৭ উইকেটে ১৭১ রান। জবাবে হাবিবুর রহমানের ৪৫ বলে ৯৪ রানের ইনিংসে রাজশাহী এই রান তাড়া করে ৮ উইকেট আর ২৩ বল হাতে রেখে।
রাজশাহীর হয়ে ফিফটি করেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেনও। খেলেছেন ৩৯ বলে ৬৫ রানের ইনিংস। নাজমুল আর হাবিবুরের ১৪৮ রানের ওপেনিং জুটিতেই মূলত রাজশাহীর জয় নিশ্চিত হয়। ১০ চার ও ৬ ছক্কায় সাজানো ইনিংসটিকে তিন অঙ্কের ঘরে নিতে পারেননি হাবিবুর। দলীয় ১৪৮ রানে রবিউল হকের বলে বোল্ড হন এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান। তিনি আউট হলেও অপরাজিত ছিলেন নাজমুল। দলের জয় নিশ্চিত করেই মাঠ ছাড়েন এই ক্রিকেটার। ম্যাচসেরা হন হাবিবুর।
এর আগে মাত্র ১৩ রানে তিন উইকেট হারিয়ে শুরুতেই বিপদে পড়ে খুলনা। তবে এমন অবস্থায় দলকে উদ্ধার করেন সৌম্য সরকার ও আফিফ হোসেন। দুজনের ব্যাট থেকে আসে মাত্র ৭২ বলে ১১৭ রানের জুটি।
বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে দলকে এগিয়ে নেন সৌম্য। ৩৪ বলে ৬৩ রানের ইনিংস খেলেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। ইনিংসটি সাজান ছয়টি চার ও চারটি ছক্কায়, স্ট্রাইক রেট ১৮৫.২৯। শেষ পর্যন্ত নাজমুলের বলে আউট হয়ে ফেরেন।
সৌম্যর আউটের পর ৪৫ বলে ৫০ রানের ইনিংসে খেলে আউট হন আফিফ। শেষ দিকে মেহেদী হাসান মিরাজ করেন ৬ বলে ১০ রান। নাহিদুল ইসলাম ১১ বলে ১৭ রানে অপরাজিত ছিলেন।
একই মাঠে এখন চলছে ঢাকা ও রংপুরের খেলা।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:খুলনা: ২০ ওভারে ১৭১/৭ (সৌম্য ৬৩, আফিফ ৫০; নিহাদুজ্জামান ২/২০, নাজমুল ১/২৫)রাজশাহী: ১৬.১ ওভারে ১৭২/২ (হাবিবুর ৯৪, নাজমুল ৬৫*; রবিউল ২/২৫)ফল: রাজশাহী ৮ উইকেটে জয়ীম্যাচসেরা: হাবিবুর রহমান