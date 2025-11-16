৪ কোটি রুপি কম পাবেন জেনেও কেন চেন্নাই ছাড়লেন জাদেজা

আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হলুদ জার্সি আর রবীন্দ্র জাদেজা অনেকটা সমার্থক হয়ে উঠেছিল। ২০১২ সাল থেকে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলছিলেন এই অলরাউন্ডার। সেই জাদেজাই এবার চেন্নাই ছাড়লেন। তা–ও ৪ কোটি রুপি কম দামে।
চেন্নাই সর্বশেষ মেগা নিলামের আগে চেন্নাই ১৮ কোটি রুপিতে তাঁকে দলে ধরে রেখেছিল। তবে রাজস্থান রয়্যালসে জাদেজা পাবেন ১৪ কোটি রুপি। অনেকের মনেই প্রশ্ন, কেন ৪ কোটি আয় কমিয়ে হলেও জাদেজা চেন্নাই ছেড়ে রাজস্থানে গেলেন?
বয়স প্রায় ৩৭ হলেও জাদেজা এখনো সেরা সময়ই পার করছেন। ২০২৫ আইপিএলে ব্যাট হাতে ৩০১ রানের পাশাপাশি তিনি বল হাতে ১০ উইকেট নিয়েছেন। এর আগের মৌসুমে ২৬৭ রানের সঙ্গে ছিল ৮ উইকেট। আর ২০২৩ সালের ফাইনালে তো শেষ দুই বলে ১০ রানের সমীকরণ মিলিয়ে চেন্নাইকে শিরোপাই জিতিয়েছেন। সব মিলিয়ে যা দাঁড়াচ্ছে, দল ছাড়ার পেছনে ফর্ম মুখ্য বিষয় নয়। আইপিএলে ৩৭ বছর বয়সও বড় বাধা নয়।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস চেন্নাইয়ের সূত্রের বরাতে খবর দিয়েছে, জাদেজা নিজেই চেন্নাই ছাড়তে চেয়েছেন। এ নিয়ে এক মাস আগে চেন্নাই ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা হয় তাঁর।
জাদেজার আইপিএল ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল রাজস্থান রয়্যালস দিয়ে। ছিলেন দলটির প্রথম দুই মৌসুমে। এখন রাজস্থানে গেলে দলটির অধিনায়কত্ব পেতে পারেন তিনি। রাজস্থানকে গত মৌসুমে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেই সঞ্জু স্যামসন চেন্নাইয়ে নাম লিখিয়েছেন। চেন্নাইয়ে থাকতে জাদেজা অধিনায়কত্ব কখনোই পেতেন না।
২০২২ সালে অধিনায়কত্ব দিয়ে মাঝপথে তাঁকে সরিয়েও দেয় চেন্নাই। এখন দলটির অধিনায়ক তরুণ রুতুরাজ গায়কোয়াড়।
তবে শুধু অধিনায়কত্বের জন্য জাদেজা চেন্নাই ছাড়বেন, এমনটিও হওয়ার কথা নয়। জাদেজাই রাজস্থানে যাওয়ার আগ্রহ আগে দেখিয়েছেন, রাজস্থান শুধু সাড়া দিয়েছে। যার অর্থ, রাজস্থানে অধিনায়কত্ব পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই।
রাজস্থান রয়্যালসের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করা একটি ভিডিওতে দলের মালিক মনোজ বাদলে জানিয়েছেন জাদেজাই রাজস্থানে আসতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘আসলে জাদ্দু (জাদেজা) প্রায় ৪ সপ্তাহ আগে, অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে জানায় যে সে ‘ঘরে’ (রাজস্থানে) ফেরার ব্যাপারে খুব আগ্রহী।’
তিনি যোগ করেন, ‘জাদেজা বলেছে, এখানেই তার আইপিএল ক্যারিয়ার শুরু হয়েছে, এখান থেকেই ক্রিকেটে ও ভারতজুড়ে তার পরিচিতি তৈরি হয়েছিল। গত কয়েক সপ্তাহে আমাদের মধ্যে বেশ কয়েকবার কথা হয়েছে। শেষবার যখন তাকে দেখেছিলাম, তখন তার বয়স ছিল ২১। জাদেজার পরিণত রূপকে নতুন করে জানতে পারাটা খুবই দারুণ একটি অভিজ্ঞতা।’
রাজস্থানে যোগ দেওয়া নিয়ে জাদেজা আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কিছু বলেননি। তিনি ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার কলকাতা টেস্ট নিয়ে ব্যস্ত। তবে বয়স, ফর্ম, বাদলের সঙ্গে যোগাযোগ মিলিয়ে একটা সম্ভাব্য কারণ দাঁড় করিয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের একটি অংশ। তাদের মতে, আইপিএল ক্যারিয়ারের শেষ সময়টায় শুরুর জায়গাতেই কাটাতে চান জাদেজা। যেখানে থাকবে বড় ভূমিকা রাখার সুযোগও।
চেন্নাইয়ের আসলে খুব একটা ক্ষতি হয়নি; বরং কিছু বিবেচনায় লাভ হয়েছে। কারণ, এত দিনে দলটি মহেন্দ্র সিং ধোনির বিকল্প কাউকে খুঁজে পেয়েছে। স্যামসন চেন্নাইয়ের টপ অর্ডারকে আরও শক্তিশালী করবে।