পাওয়ার প্লেতে ৩৩ রান

নোয়াখালী: ৬ ওভারে ৩৩/১।
পাওয়ার প্লেতে ওভারপ্রতি ৬ রানও তুলতে পারেনি নোয়াখালী। তবে এ সময়ে উইকেটও পড়েছে একটিই। এবারের আসরে প্রথমবার খেলতে নামা রহমত ১০ বলে ৯ রান করে নাহিদ রানার বলে লিটনের হাতে ক্যাচ দিয়েছেন।
নতুন ব্যাটসম্যান জাকের আলী। সঙ্গে ইসাখিল।
নোয়াখালী: ৪ ওভারে ১৫/০।
ফাহিম আশরাফের প্রথম ওভারে ১, আকিফ জাভেদের দ্বিতীয় ওভারে দুই আর আলিস আল ইসলামের চতুর্থ ওভারে ১ রান করতে পেরেছে নোয়াখালী। মাঝে শুধু নাহিদ রানার করা তৃতীয় ওভারটিতে উঠেছে ১১ রান।
সব মিলিয়ে প্রথম চার ওভারে মাত্র ১৫ রান তুলতে পেরেছে নোয়াখালী। ইসাখিল ১৯ বলে ১২, রহমত ৫ বলে ১।
টসে জিতেছেন রংপুর অধিনায়ক লিটন দাস। তিনি আগে বোলিং বেছে নিয়েছেন।
নোয়াখালীর হয়ে ইনিংস উদ্বোধন করতে নেমেছেন হাসান ইসাখিল ও রহমতউল্লাহ। রংপুরের হয়ে বল হাতে নিয়েছেন ফাহিম আশরাফ।
প্রথমবার বিপিএলে নাম লেখানো নোয়াখালী এক্সপ্রেসের শেষ ম্যাচ আজ। আগেই লিগ পর্ব থেকে বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে দলটির।
নোয়াখালীর প্রতিপক্ষ রংপুর রাইডার্স এরই মধ্যে প্লে–অফে জায়গা করেছে। আজ জিততে পারলে প্রথম কোয়ালিফায়ারে খেলার আশা থাকতে তাদের।