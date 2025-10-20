ভারতের হারের পর বাংলাদেশের সেমিফাইনালের সম্ভাবনা কতটা বাড়ল

নারী বিশ্বকাপে গতকাল রাতে ইংল্যান্ডের কাছে ৪ রানে হেরেছে ভারত। এই হারে ভারতের মেয়েদের সেমিফাইনালে ওঠার পথ কিছুটা কঠিন হয়ে গেছে। আর ভারতের পথ কঠিন হয়ে যাওয়া মানে অন্য দলগুলোর সম্ভাবনা আরেকটু বেড়ে যাওয়া। যে দলের মধ্যে বাংলাদেশও আছে।
৮ দলের নারী বিশ্বকাপে খেলা চলছে লিগের আদলে। প্রত্যেক দল অপর সাত দলের বিপক্ষে একটি করে ম্যাচ খেলবে। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ চারটি দল খেলবে সেমিফাইনালে, সেখান থেকে ফাইনালে। এরই মধ্যে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা। বাকি একটি জায়গা নিয়ে এখন লড়াইয়ে ৪ দল।
বাংলাদেশ দল এখন পর্যন্ত খেলেছে ৫ ম্যাচ, তাতে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের ২ পয়েন্টই সম্বল। নিগার সুলতানারা তাঁদের শেষ দুটি ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কা ও ভারতের বিপক্ষে। এর মধ্যে লঙ্কানদের বিপক্ষে ম্যাচটি আজই। এই মুহূর্তে যা সমীকরণ, বাংলাদেশকে হাতে থাকা দুটি ম্যাচেই জিততে হবে। এক ম্যাচ হারলেই লিগ পর্ব থেকে বিদায় নিশ্চিত।
শ্রীলঙ্কা, ভারত দুই দলকে হারালে বাংলাদেশের মোট পয়েন্ট হবে ৬। তবে এই পয়েন্ট সেমিফাইনাল খেলার জন্য যথেষ্ট হবে না। মিলতে হবে আরও কিছু সমীকরণ। সেই সমীকরণ বোঝার আগে পয়েন্ট তালিকাটা দেখে নেওয়া যেতে পারে।
পয়েন্ট তালিকায় ভারত ৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে, চার নম্বরে থাকা নিউজিল্যান্ডের পয়েন্টও ৪। এই দুই দলেরই আবার ম্যাচ আছে ২৪ অক্টোবর। এবার চোখ দেওয়া যাক বাংলাদেশের সম্ভাবনায়।
১. শ্রীলঙ্কাকে হারাতে হবে। না জিতলেই বাদ।
২. শ্রীলঙ্কাকে হারানোর পর তাকিয়ে থাকতে হবে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের দিকে।
বৃহস্পতিবার এ দুই দলের ম্যাচে যারা জিতবে, তাদের অন্য ম্যাচটি হারতে হবে। অর্থাৎ ভারত যদি নিউজিল্যান্ডকে হারায়, বাংলাদেশকে ২৬ অক্টোবরের ম্যাচে ভারতকে হারাতে হবে। অথবা নিউজিল্যান্ডই যদি ভারতকে হারায়, বাংলাদেশকে অপেক্ষায় থাকতে হবে নিউজিল্যান্ড যেন ২৬ অক্টোবর ইংল্যান্ডের কাছে হারে। সেটা ঘটলে কোনো দলের পয়েন্টই ৬-এর বেশি হবে না। রান রেটে এগিয়ে থাকলে সেমিফাইনালে উঠবে বাংলাদেশই।
২৬ অক্টোবর বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচ শুরু হবে বেলা সাড়ে তিনটায়। একই দিন ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড খেলতে শুরু করবে বেলা সাড়ে ১১টায়।
তবে তত দিন পর্যন্ত সেমিফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকতে বাংলাদেশকে আজ শ্রীলঙ্কাকে হারাতেই হবে।