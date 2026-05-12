সিলেটেই হবে দ্বিতীয় টেস্ট, দেখে নিন বাংলাদেশ দল

প্রথম টেস্টের দলে কোনো পরিবর্তন না এনেই সিলেটে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বৃষ্টির সম্ভাবনায় সিলেট থেকে সরিয়ে ম্যাচটি ঢাকায় আনার আলোচনা ছিল।
তবে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানিয়েছে, তেমন কিছু হচ্ছে না। ১৬মে থেকে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামেই হবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান দ্বিতীয় টেস্ট।
নাজমুল হোসেন (অধিনায়ক), মাহমুদুল হাসান, সাদমান ইসলাম, মুমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস, মেহেদী হাসান মিরাজ (সহ-অধিনায়ক), তাইজুল ইসলাম, নাঈম হাসান, ইবাদত হোসেন, শরীফুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, তানজিদ হাসান, অমিত হাসান