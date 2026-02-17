কানাডার যুবরাজের রেকর্ডকে পাত্তা না দিয়ে সুপার এইটে নিউজিল্যান্ড

সুপার এইটে উঠতে জয় দরকার ছিল নিউজিল্যান্ডের। প্রতিপক্ষ কানাডা হওয়ায় কিউই সমর্থকেরা হয়তো এ ম্যাচে জয় পাওয়া নিয়ে এতটুকু দুশ্চিন্তা করেননি।
কিন্তু কানাডা ওপেনার যুবরাজ সিং সামরার সেঞ্চুরির পর কি একটু হলেও দুশ্চিন্তা জাগেনি? তাঁর ৬৫ বলে ১১০ রানের ঐতিহাসিক ইনিংসে আগে ব্যাট করে ৪ উইকেটে ১৭৩ রান তুলেছিল কানাডা। রান তাড়ায় এমন লক্ষ্য একটু কঠিন হতেই পারত। কারণ ম্যাচটা টি–টুয়েন্টি, দুই–এক ওভারে একটু ভুল করে ফেললেই ভীষণ চাপে পড়তে হয়!
কিন্তু গ্লেন ফিলিপস ও রাচিন রবীন্দ্র মিলে কিছুই টের পেতে দেননি নিউজিল্যান্ডকে। তৃতীয় উইকেটে ৭৩ বলে তাঁদের অবিচ্ছিন্ন ১৪৬ রানের জুটিতে ৮ উইকেটের দারুণ জয়ে টি–টুয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে উঠেছে নিউজিল্যান্ড। ৩৯ বলে ৫৯ রানে অপরাজিত ছিলেন রবীন্দ্র। অন্য প্রান্তে ৩৬ বলে ৭৬ রানে ছিলেন ফিলিপস। নিউজিল্যান্ড এত ভালো ব্যাট করেছে যে জয়টা এসেছে ২৯ বল হাতে রেখে।
বিস্তারিত আসছে...।