আগে ব্যাটিংয়ে ‘সমস্যা নেই’ লিটনের

টস জিতে আগে বোলিং নেওয়ার পেছনে কারণ সম্পর্কে শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক চারিত আসালঙ্কা বলেছেন, নতুন পিচে খেলা হবে। বোলিংয়ে সেটার সুবিধা কাজে লাগাতে চায় তাঁর দল।
তবে টস হেরে আগে ব্যাটিং করতে হচ্ছে বলে ‘সমস্যা দেখছেন না’ বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। বলেছেন ‘ডোন্ট মাইন্ড ব্যাটিং ফার্স্ট’। কারণ, পিচ ব্যাটিংয়ের জন্য ভালো মনে হচ্ছে তাঁর।
হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচের দল থেকে একটি পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ দল। আজ খেলছেন না তাসকিন আহমেদ। তাঁর জায়গায় দলে ঢুকেছেন বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম।
লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী, শামীম হোসেন, মেহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান, শরীফুল ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমান।
টস ভাগ্য মুখ তুলেছে শ্রীলঙ্কার দিকে। দলটির অধিনায়ক জানিয়েছেন, বোলিং করবেন। অর্থাৎ, ব্যাটিং করবে বাংলাদেশ। আগের ম্যাচে হংকংয়ের বিপক্ষে টস জিতে পরে ব্যাট করেছিল বাংলাদেশ দল।
এশিয়া কাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামছে বাংলাদেশ, প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা। দুই দিন আগে ‘বি’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে হংকংকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে লিটন দাসের দল। শ্রীলঙ্কা অবশ্য এ ম্যাচ দিয়েই এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করছে।