সিডনিতে সেঞ্চুরির অপেক্ষায় ট্রাভিস হেড
রুটের নতুন উচ্চতায় ওঠার দিনে আলোচনায় হেডও

একজন করেছেন সেঞ্চুরি, আরেকজন অপেক্ষায়।

বলা হচ্ছে, অ্যাশজে সিডনি টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ইংল্যান্ডের জো রুট আর অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেডের কথা। রুট তাঁর আগের দিনের ৭২ রানের অপরাজিত ইনিংস টেনে নিয়েছেন ১৬০-এ। আর হেড দিন শেষ করেছেন ৯১ রানে অপরাজিত থেকে।

ইংল্যান্ডকে প্রথম ইনিংসে ৩৮৪ রানে অলআউট করে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত করেছে ২ উইকেটে ১৬৬। ৩-১ ব্যবধানে সিরিজে এগিয়ে থাকা স্বাগতিকেরা এখনো পিছিয়ে ২১৮ রানে।

প্রথম দিনে আলোকস্বল্পতায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগে খেলা হয়েছিল ৪৫ ওভার। তাতে ৩ উইকেটে ২১১ রান করেছিল ইংল্যান্ড। আজ ৫২.৩ ওভার ব্যাট করে ১৭৩ রান যোগ করেছে সফরকারীরা। যার মধ্যে রুট আর জেমি স্মিথের অবদানই বেশি। রুট ও ব্রুকের চতুর্থ উইকেট জুটি সকালে ১৫ রান যোগ করেই বিচ্ছিন্ন হয়। ৯৭ বলে ৮৪ রান করা ব্রুককে ফেরান স্কট বোল্যান্ড। দুই ওভার পর মিচেল স্টার্কের বলে শূন্য রানে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেন বেন স্টোকস।

সিডনিতে ৪১তম টেস্ট সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন জো রুট

এরপর স্মিথকে নিয়ে ইংল্যান্ডের রান তিন শর দিকে নিয়ে যান রুট। ১৪৬ বলে তিন অঙ্ক ছোঁয়া এই ব্যাটসম্যান ৪১তম টেস্ট সেঞ্চুরিটিকে টেনে নেন দেড় শ পর্যন্তও। টেস্টে এটি তাঁর ১৭তম দেড় শোর্ধ্ব ইনিংস। লাল বলের ক্রিকেটে ১৫০+ ইনিংসে রুট এখন চতুর্থ। তাঁর চেয়ে বেশি আছে শচীন টেন্ডুলকার (২০), ব্রায়ান লারা ও কুমার সাঙ্গাকারা (১৯) ও ডন ব্র্যাডম্যানের (১৮)।

রুট ২৪২ বল খেলে ১৬০ রান করে মাইকেল নেসারের বলে তাঁরই হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হওয়ার এক বল পর ইংল্যান্ড শেষ উইকেটটিও হারিয়ে ফেলে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৬০ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন নেসার, দুটি করে স্টার্ক ও বোল্যান্ড।

ট্রাভিস হেডে খেলেছেন আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে

এরপর অস্ট্রেলিয়া ব্যাট করেছে ৩৪.১ ওভার। জ্যাক ওয়েদারাল্ড বেশিক্ষণ না টিকলেও (৩৬ বলে ২১) মারনাস লাবুশেনকে নিয়ে হেড আক্রমণাত্মক মেজাজেই ব্যাট চালিয়ে গেছেন। ৯ চারে ফিফটি ছোঁয়া হেড দিন শেষে অপরাজিত এক শর বেশি স্ট্রাইক রেটে। ৯১ রান করেছেন ৮৭ বলে। দিনের শেষ দিকে স্টোকসের বলে আউট হওয়া লাবুশেন করেন ৬৮ বলে ৪৮ রান। নেসার নাইটওয়াচম্যাচ হিসেবে নেমে ১৫ বলে ১ রানে অপরাজিত।

সংক্ষিপ্ত স্কোর (দ্বিতীয় দিন শেষে): 

ইংল্যান্ড: প্রথম ইনিংসে ৯৭.৩ ওভারে ৩৮৪ (রুট ১৬০, ব্রুক ৮৪, স্মিথ ৪৬; নেসার ৪/৬০, বোল্যান্ড ২/৮৫)।

অস্ট্রেলিয়া: প্রথম ইনিংসে ৩৪.১ ওভারে (১৬৬/২ (হেড ৯১*, লাবুশেন ৪৮, ওয়েদারাল্ড ২১; স্টোকস ২/৩০)।

* অস্ট্রেলিয়া ২১৮ রানে পিছিয়ে।

