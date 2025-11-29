ডাকাতির অভিযোগে তিন বছরের জেল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের
ডাকাতির অভিযোগে তিন বছরের জেল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের
ক্রিকেট

বিদেশ সফরে গিয়ে ডাকাতি, তিন বছরের জেল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারের

খেলা ডেস্ক

বিদেশ সফরে গিয়ে ছিনতাই ও এক নারীর ওপর হামলার ঘটনায় পাপুয়া নিউ গিনির ক্রিকেটার কিপলিন দোরিগাকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন জার্সির রয়্যাল কোর্ট।
৩০ বছর বয়সী দোরিগা পাপুয়া নিউ গিনি জাতীয় দলের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান।

গত আগস্টে তিনি ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের আওতাধীন চ্যালেঞ্জ লিগে খেলতে ব্রিটেনের অধীন স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল জার্সিতে যান। সেখানে ডেনমার্ক ও কুয়েতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলেন তিনি। আরও কয়েকটি ম্যাচ খেলার কথা থাকলেও তখন তিনি ডাকাতির ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন। পুলিশের হাতে আটক হওয়ায় কেনিয়া ও স্বাগতিক জার্সির বিপক্ষে দোরিগা খেলতে পারেননি।

গত ২৫ আগস্ট রাত আড়াইটার দিকে সেন্ট হিলিয়ার এলাকার হিলারি স্ট্রিট দিয়ে হোটেলে ফিরছিলেন দোরিগা। পথে একজন নারীকে দেখে তিনি হঠাৎ আক্রমণ করেন।

ডাকাতিতে অংশ নেওয়ার বিষয়টি আদালতে স্বীকার করেছিলেন কিপলিন ডোরিগা

ওই নারীর আঘাত পাওয়ার বিস্তারিত তথ্য পুলিশ জানাতে পারেনি। তবে একই দিন তাঁকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরদিন মঙ্গলবার তাঁকে ডাকাতির অভিযোগে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করা হয়। দোরিগা অভিযোগ স্বীকার করেন। গতকাল শুক্রবার জার্সির রয়্যাল কোর্ট তাঁকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেন।

Also read:বিপিএলের নিলামে থাকছে না অভিযুক্ত ক্রিকেটারদের নাম

স্টেটস অব জার্সি পুলিশের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন বিভাগের ডিটেকটিভ সার্জেন্ট জিম ম্যাকগ্রানাহান বলেন, ‘দ্রুতগতিতে তদন্ত হয়েছে। অভিযুক্ত দ্বীপে এসেছিলেন মাত্র কয়েক দিনের জন্য। রাতের বেলা একাকী এক নারীর ওপর অজ্ঞাতপরিচয়ের হামলার অভিযোগ আসার পর আমরা কয়েকজন গোয়েন্দা ও অন্যান্য ইউনিটকে কাজে লাগাই। দ্রুত দোরিগাকে শনাক্ত, গ্রেপ্তার ও চুরি হওয়া সম্পত্তি উদ্ধার করতে সক্ষম হই।’

পাপুয়া নিউগিনির হয়ে এখন পর্যন্ত ১০৮৯ রান করেছেন কিপলিন ডোরিগা

ম্যাকগ্রানাহান আরও বলেন, ‘নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা দমনে আমরা কাজ চালিয়ে যাব এবং দ্বীপের মানুষের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেব।’

পাপুয়া নিউ গিনির হয়ে ৩৯ ওয়ানডে ও ৪৩ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন কিপলিন দোরিগা। দুই সংস্করণ মিলিয়ে করেছেন ১০৮৯ রান।

Also read:হাতে থাকা দুই ম্যাচে কি অঙ্ক মেলাতে পারবে বাংলাদেশ
আরও পড়ুন