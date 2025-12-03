ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নেন নিউজিল্যান্ডের পেসার জ্যাকব ডাফি
ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট নেন নিউজিল্যান্ডের পেসার জ্যাকব ডাফি
ক্রিকেট

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট: ১১ উইকেট পতনের দিনে এগিয়ে নিউজিল্যান্ড

খেলা ডেস্ক

ক্রাইস্টচার্চ টেস্টে আজ দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে ৯৬ রানে এগিয়ে নিউজিল্যান্ড। ১১ উইকেট পতনের এই দিনে মাত্র দুই টেস্টের ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো ৫ উইকেট নেন কিউই পেসার জ্যাকব ডাফি। দ্বিতীয় দিন শেষেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের পিছিয়ে পড়ার কারণ ব্যাটিং ব্যর্থতা।

৭০ ওভারে ৯ উইকেটে ২৩১ রান নিয়ে প্রথম দিনের খেলা শেষ করেছিল নিউজিল্যান্ড। আজ সকালের সেশনে মাত্র তিন বল টিকেছে নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস। ৭০.৩ ওভারে ক্যারিবিয়ান পেসার জাস্টিন গ্রিভসের বলে জাক ফোকসের আউট হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রথম ইনিংসে ২৩১ রানে অলআউট হয় নিউজিল্যান্ড। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের শুরুটা ছিল আশা জাগানোর মতোই।

ব্যাটিং ব্যর্থতায় বেশিদূর এগোতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ

দলীয় ১০ রানের মধ্যে ওপেনার জন ক্যাম্পবেল ও অ্যালিক অ্যাথানাজে ফিরলেও তৃতীয় উইকেটে তেজনারায়ণ চন্দরপল ও শাই হোপ মিলে ১৯৯ বলে ৯০ রানের জুটি গড়েন। দলীয় ১০০ রানে হোপ আউট হওয়ার পর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং। ৭৫.৪ ওভারে ১৬৭ রানে নিজেদের প্রথম ইনিংসে অলআউট হওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ শেষ ৬৭ রান তুলতে হারায় বাকি ৮টি উইকেট। নিউজিল্যান্ড এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ৭ ওভারে বিনা উইকেটে ৩২ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করে।

Also read:বাংলাদেশের রেকর্ড ২০৬ ছক্কার বছরে কে মারলেন কতটি

ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসে দুটি ফিফটি ছাড়া বলার মতো আর ইনিংস নেই। ১৬৯ বলে ৫২ রান করেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি শিবনারায়ণ চন্দরপলের ছেলে তেজনারায়ণ। হোপের ব্যাট থেকে আসে ১০৭ বলে ৫৬ রানের ইনিংস। এই ইনিংসে তৃতীয় সর্বোচ্চ ১৪ রান ক্যারিবিয়ান উইকেটকিপার টেভিন ইমলাচের।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

নিউজিল্যান্ড: ২৩১ ও ৩২/০ (ল্যাথাম ১৪*, কনওয়ে ১৫*; রোচ ১৩/০, সিলস ৮/০)

ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ১৬৭ (হোপ ৫৬, চন্দরপল ৫২, ইমলাচ ১৪; ডাফি ৫/৩৪, হেনরি ৩/৪৩, ফোকস ২/৩২)।—দ্বিতীয় দিন শেষে।

Also read:বিপিএলের সূচি প্রকাশ: কবে, কোথায়, কখন কার ম্যাচ
আরও পড়ুন