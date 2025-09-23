মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বিসিবি কার্যালয়
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বিসিবি কার্যালয়
ক্রিকেট

বিসিবির খসড়া ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হয়নি কাল রাতেও

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

আমিনুল ইসলামের পরিচালনা পর্ষদের এটি ছিল শেষ সভা। এ রকম সভায় বিদায়ী সুরটাই মুখ্য হয়ে ওঠে অনেক সময়। গতকাল রাত ৯টায় শুরু হয়ে দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা বর্তমান বোর্ডের শেষ সভায় সেটি যেমন ছিল, হয়েছে কিছু সিদ্ধান্তও। তবে সভাটি শেষ হয়েছে বিসিবির আসন্ন নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়াই।

নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী গতকাল সন্ধ্যা ৬টার সময় শেষ হওয়ার কথা বিসিবির কাউন্সিলরদের নাম জমা দেওয়ার সময়। এরপর বোর্ড সভা হয়ে গতকালই সন্ধ্যা ৭টায় খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা। কিন্তু পরিচালনা পর্ষদের সভা শুরুই হয় রাত ৯টায় এবং তখনো কাউন্সিলরদের নাম আসছিল। সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর রেঞ্জার্স ক্রিকেট একাডেমি থেকে কাউন্সিলর হিসেবে নাম এসেছে বিসিবির সাবেক সভাপতি ফারুক আহমেদেরও।

সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিসিবির মিডিয়া কমিটির প্রধান ইফতেখার রহমান। তিনি জানান, রাত ৯টায় আসা ফারুকের কাউন্সিলর ফরমটি ‘নোট’ দিয়ে তারা গ্রহণ করেছেন। ফারুকসহ যাদের ফরমই দেরিতে এসেছে, সেগুলো ফরম গ্রহণের সময় উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হবে। এসব কাউন্সিলরদের ফরমের ব্যাপারে কমিশনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে এবং এরপর তারাই খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে।

Also read:বিসিবির নির্বাচন: যে কারণে পিছিয়ে গেছে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ

খসড়া ভোটার তালিকা নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ না হওয়ায় বিসিবির নির্বাচনের সূচিতে আর কোনো পরিবর্তন আসবে কিনা, সে সিদ্ধান্তও কমিশন নেবে  বলে জানিয়েছেন ইফতেখার রহমান। তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন হওয়ার কথা ৬ অক্টোবর। তবে আজ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত খসড়া ভোটার তালিকার ওপর আপত্তি গ্রহণ করার কথা রয়েছে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাউন্সিলর ফরম জমা নেওয়া শেষ করে বোর্ড সভা ও খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে না পারার কারণ ব্যাখ্যায় মিডিয়া কমিটির প্রধান বলেছেন, যেহেতু এ বিষয়ে কালই আদালতে দুটি রিট হয়েছে, আদালতের চূড়ান্ত পর্যবেক্ষণ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসতে চাননি। আদালতের নির্দেশনা ভালোভাবে বুঝে তাঁরা সভায় বসেছেন এবং সে জন্যই দেরি। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত বিসিবির আইনজীবী মাহিন রহমান জানান, ২৮ সেপ্টেম্বর চেম্বার জজ আদালতে এ মামলার আরেকটি শুনানি হবে।

বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম

জেলা ও বিভাগ থেকে বিসিবির কাউন্সিলর মনোনয়ন নিয়ে গত কয়েক দিন ধরেই বিতর্ক চলছে। বিতর্কের সূত্রপাত ১৮ সেপ্টেম্বর সব জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা বরাবর বিসিবির সভাপতি আমিনুল ইসলাম একটি চিঠি দেওয়ার পর। কাউন্সিলরদের নাম জমা দেওয়ার শেষ দিন ১৭ সেপ্টেম্বর হলেও ওই চিঠির পর দুই দফা সময় বাড়ানো হয়। প্রথমে ১৯ সেপ্টেম্বর ও পরে শেষ সময় নির্ধারণ করা হয় গতকাল ২২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়।

বিসিবি সভাপতি স্বাক্ষরিত সে চিঠিতে বলা হয়, বিসিবির কাউন্সিলর হিসেবে জেলা ও বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে নাম প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা যথাযথভাবে মানা হয়নি। আগের ফরম বাতিল করে তাই বিসিবি থেকে পাঠানো নতুন ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে ২২ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে কাউন্সিলরের নাম পাঠাতে হবে।

প্রথম দফা সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বোর্ড সভায় নেওয়া হলেও দ্বিতীয় দফা সময় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে দুই রকম কথা বলেছেন ইফতেখার রহমান ও মাহিন রহমান। ইফতেখার রহমানের দাবি, বিসিবি সভাপতির ক্ষমতাবলে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে বাড়িয়ে কাউন্সিলরদের নাম জমা দেওয়ার শেষ সময় ২২ সেপ্টেম্বর করেছেন আমিনুল ইসলাম। এ ব্যাপারে অন্য পরিচালকদের মতামত নেওয়া হয়নি। কিন্তু তাঁর পাশেই বসা বিসিবির আইনজীবী মাহিন রহমান বলেছেন, ২০ সেপ্টেম্বরের সভায় সর্বসম্মতিক্রমেই ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়।

Also read:আমিনুলের চিঠিকে ‘নোংরামি’ বললেন তামিম

ঢাকা স্পার্টান্স, ব্লুজ ক্রিকেটার্স, ঢাকা রেঞ্জার্স ও গোল্ডেন ঈগল— এই চার ক্লাবের মালিকানা বিতর্কের সমাপ্তি হয়েছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন বিসিবির আইনজীবী। তিনি বলেন, গত ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বরের শুনানি শেষে আরবিট্রেশন ট্রাইব্যুনাল সর্বশেষ মৌসুমে যারা ক্লাবগুলো চালিয়েছিলেন, তাদেরই এগুলোর মালিকানা দিয়েছেন।

বিপিএলের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি হিসেবে আইএমজির সঙ্গে ৩ বছরের চুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি। বিপিএলের পরের আসর আগামী ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে করারও সিদ্ধান্ত হয়েছে গতকালের সভায়।

ইফতেখার রহমান জানান, বিপিএলের কিছু কাজ তাঁরা এগিয়ে রেখে যাচ্ছেন। নির্বাচনের পর নতুন কমিটি দায়িত্ব নিয়ে সেভাবে টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে। এ ছাড়া বর্তমান বোর্ড বিসিবির স্থায়ী আমানত, নগদ এবং ব্যাংক-নগদ সহ মোট ১৩৯৮ কোটি টাকা রেখে যাচ্ছে বলেও জানিয়েছেন মিডিয়া কমিটির প্রধান।

আরও পড়ুন