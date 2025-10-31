বাবর আজমের রেকর্ড, পাকিস্তানের জয়

চার হচ্ছিল, ছক্কা হচ্ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্রুত গতিতে পাকিস্তানকে জয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন দুই ওপেনার শাহিবজাদা ফারহান ও সাইম আইয়ুব। কিন্তু লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে শোনা যাচ্ছিল ‘বাবর, বাবর’ স্লোগান। মানে একটাই-ব্যাটিংয়ে বাবর আজমকে দেখতে চাচ্ছিলেন পাকিস্তানের সমর্থকেরা। সেটা অন্তত দল জেতার আগে তাঁর ৯ রান করার সুযোগ থাকার মধ্যে!
৯ রানই কেন? আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ভারতের রোহিত শর্মাকে টপকে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়তে যে এই রানই দরকার ছিল বাবরের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে বাবরের ফেরার ম্যাচেও একই রান দরকার ছিল। কিন্তু সেই ম্যাচে বাবর কোনো রানই করতে পারেননি।
লাহোরে ফারহান আউট হওয়ার পর এমন একটা আওয়াজ হলো, যে কারও মনে হতে পারে প্রতিপক্ষ দলের কেউ আউট হয়েছেন অথবা পাকিস্তান ম্যাচ জিতে গেছে। আসলে সেটা নয়, ফারহানের আউটে যে বাবরের নামার পথ তৈরি হলো!
বাবর নামলেন, মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলেই অসাধারণ এক কাভার ড্রাইভে চার মারলেন। গাদ্দাফির গর্জন এবার আরও উচ্চ হলো। এরপর আরও ১১ বল খেলে রোহিতকে ছাড়িয়ে গেলেন। উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাল গাদ্দাফি স্টেডিয়ামের ভরা গ্যালারি।
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাবরের রান এখন ১২৩ ইনিংসে ৪২৩৪। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়ে ফেলা রোহিতের রান ১৫১ ইনিংসে ৪২৩১।
বাবরের রেকর্ডের দিনে সহজ জয় পেয়েছে পাকিস্তান। রান তাড়া করতে নেমে ৪১ বল বাকি থাকতে ৯ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে তারা। এর আগে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ১৯.২ ওভারে মাত্র ১১০ রান করতে পারে দক্ষিণ আফ্রিকা। পাকিস্তানের পক্ষে ২৩ রানে ৪ উইকেট নেন ফাহিম আশরাফ। ১৪ রানে ৩ উইকেট সালমান মির্জার। সাইম আইয়ুব ৩৮ বলে ৬ চার ও ৫ ছয়ে করেছেন অপরাজিত ৭১ রান। বাবর অপরাজিত ছিলেন ১৮ বলে ১ চারে ১১ রান করে।