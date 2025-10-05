বিসিবি নির্বাচন: কীভাবে নির্বাচিত হন পরিচালকেরা, কে হন সভাপতি

রাত পোহালেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন। নানা ঘটনাপ্রবাহে কয়েক দিন ধরে ক্রীড়াঙ্গনের আলোচিত বিষয়ই হয়ে উঠেছে এবারের নির্বাচন। এই নির্বাচনপ্রক্রিয়া কেমন, পরিচালক বা সভাপতি নির্বাচিত হন কীভাবে—চলুন জেনে নিই।
বিসিবি পরিচালনা পর্ষদের ভোট হয় প্রতি চার বছর পরপর। বোর্ডে মোট পরিচালকের সংখ্যা ২৫। তিনটি ক্যাটাগরি থেকে আসেন পরিচালকেরা। ক্যাটাগরি-১–এ সাতটি বিভাগীয় ক্রিকেট সংস্থা থেকে ১০ জন পরিচালক নির্বাচিত হন। এই ক্যাটাগরিতে মোট ভোটার ৭১ জন।
ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা—এই তিনটি বিভাগ থেকে দুজন করে ও রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, সিলেট বিভাগ থেকে একজন করে পরিচালক নির্বাচিত হন। ক্যাটাগরি-২ থেকে ঢাকা মহানগরের ক্লাবগুলোর প্রতিনিধিদের মধ্যে থেকে ১২ জন ও ক্যাটাগরি-৩–এ সাবেক অধিনায়ক, ক্রিকেটার ও কয়েকটি সংস্থার প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে ১ জন পরিচালক নির্বাচিত হন। সব মিলিয়ে ২৩ জন পরিচালক নির্বাচন করে আসেন। এর বাইরে দুজনকে সরাসরি পরিচালক মনোনীত করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ।
বিসিবি নির্বাচনে যে তিনটি ক্যাটাগরি রয়েছে, সব কটির ভোটারই আলাদা আলাদা। ক্যাটাগরি-১–এ প্রতিটি জেলা ও বিভাগ থেকে একজন করে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। তাঁদের মনোনয়ন দিয়ে থাকেন জেলা ও বিভাগীয় প্রশাসক। আগের নির্বাচনগুলোতে জেলা থেকে কাউন্সিলর নির্বাচনের কোনো মানদণ্ড ছিল না। তবে এবার জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাডহক কমিটির সদস্য হওয়ার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে।
জেলা ও বিভাগের কাউন্সিলরদের ভোটে শুধু নির্দিষ্ট ওই বিভাগের পরিচালকেরাই নির্বাচিত হন। সহজভাবে বললে—ঢাকা বিভাগের জেলাগুলোর প্রতিনিধিরা চট্টগ্রাম বা অন্য কোনো বিভাগের পরিচালক কে হবেন, সেই ভোট দিতে পারেন না। একই কথা প্রযোজ্য অন্য দুটি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রেও—মানে ঢাকার ক্লাবের প্রতিনিধি বা ক্যাটাগরি-৩–এর ভোটাররা অন্য ক্যাটাগরির পরিচালকদের ভোট দিতে পারেন না।
ক্যাটাগরি-২–এ ভোট দেন নির্বাচন হওয়ার ঠিক আগের মৌসুমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ ক্রিকেট লিগে খেলা ক্লাবগুলোর প্রতিনিধিরা। এই ক্লাবগুলোর ভোটে বিসিবির মোট ১২ জন পরিচালক নির্বাচিত হন। এবারের নির্বাচনে এই ক্যাটাগরিতে মোট ভোটার ৭৬ জন।
পরিচালকের বিপরীতে সবচেয়ে বেশি ভোটার ক্যাটাগরি-৩–এ। ৪৫ জন ভোটারের ভোটে এই ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত হন ১ জন পরিচালক। জাতীয় দলের সাবেক ৫ অধিনায়ক ও সাবেক ক্রিকেটার ১০ জনও এই ক্যাটাগরির ভোটার। এর বাইরেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং কয়েকটি সংস্থার প্রতিনিধিরা এই ক্যাটাগরিতে ভোট দেন।
সভাপতি হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে পরিচালক হওয়ার শর্ত আছে। অর্থাৎ নির্বাচিত হয়ে আসা ২৩ ও ক্রীড়া পরিষদের মনোনীত দুজন পরিচালকের মধ্য থেকেই কেউ সভাপতি হবেন। পরিচালকদের ভোটেই নির্বাচিত হবেন সভাপতি।
বিসিবির এবারের নির্বাচনে ক্যাটাগরি-১–এ ভোট হবে শুধু ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে। চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহসান ইকবাল চৌধুরী ও আসিফ আকবর, খুলনা থেকে আবদুর রাজ্জাক ও জুলফিকার আলী খান, সিলেট থেকে রাহাত সামস্ ও বরিশাল থেকে শাখাওয়াত হোসেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে গেছেন।
ঢাকা বিভাগ থেকে এবার নির্বাচনে লড়বেন বর্তমান বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম ও ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমূল আবেদীন। তাঁরা দুজন সর্বশেষ বোর্ডে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মনোনীত পরিচালক ছিলেন। আমিনুল ঢাকা বিভাগ ও নাজমূল ঢাকা জেলার মনোনীত কাউন্সিলর। তাঁদের সঙ্গে ঢাকা বিভাগের পরিচালক হওয়ার লড়াইয়ে নামবেন জামালপুর জেলা থেকে কাউন্সিলর হওয়া আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদুয়ান।
রাজশাহী বিভাগের একটি পরিচালক পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছেন তিনজন—হাসিবুল আলম, মুখলেসুর রহমান ও এস এম শামস মতিন। তাঁদের মধ্যে হাসিবুল আলম কাল নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। তবে ব্যালটে ঠিকই থাকবে তাঁর নাম। রংপুর বিভাগ থেকেও তিনজন একটি পরিচালক পদের জন্য নির্বাচন করছেন—হাসানুজ্জামান, রেহাতুল ইসলাম, নূর এ শাহাদাৎ স্বপন।
ক্যাটাগরি-২–এ প্রার্থী ছিলেন ৩২ জন। তবে তাঁদের মধ্যে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবালসহ ১৬ জন বিতর্কিত ১৫ ক্লাবের কাউন্সিলরশিপ বাতিল করার প্রতিবাদে নিজেদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন। এখন ক্যাটাগরি-২–এ পরিচালক প্রার্থী আছেন মোট ১৬ জন।
তাঁরা হলেন—লিজেন্ডস অব রূপগঞ্জের লুতফুর রহমান, ধানমন্ডি স্পোর্টস ক্লাবের ইসতিয়াক সাদেক, রূপগঞ্জ টাইগার্সের আদরান রহমান, উত্তরা ক্রিকেট ক্লাবের ফায়াজুর রহমান, প্রাইম দোলেশ্বরের আবুল বাশার, ঢাকা স্পারটান্সের আমজাদ হোসেন, ঢাকা মেরিনার ইয়াংসের আহসানুর রহমান মল্লিক, গোল্ডেন ঈগলস স্পোর্টস ক্লাবের মোখছেদুল কামাল, ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের ফায়াজুর রহমান ভুঞা, ট্যালেন্ট হান্ট ক্রিকেট একাডেমির নাজমুল ইসলাম, রেঞ্জার্স ক্রিকেট একাডেমির ফারুক আহমেদ, কাঁঠালবাগান গ্রিন ক্রিসেন্ট ক্লাবের মেজর ইমরোজ আহমেদ, এইস ওয়ারিয়রসের রাকীব উদ্দিন, রেগুলার স্পোর্টিং ক্লাবের মনজুর আলম ও যাত্রাবাড়ী ক্রীড়া চক্রের মেহরাব আলম চৌধুরী। এই ১৬ জনের মধ্যে ১২ জন বিসিবি পরিচালক নির্বাচিত হবেন। তাঁদের মধ্যে লুতফুর রহমান ও মেজর ইমরোজ কাল নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। তবে তাঁদের নামও ব্যালটে থাকবে।