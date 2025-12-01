মাহিদুলকে না খেলানো প্রসঙ্গে টেইট, ‘যারা দল ঠিক করে, তাদের জিজ্ঞেস করুন’

শন টেইটের দায়িত্ব বাংলাদেশ দলের পেস বোলারদের দেখভাল করা। তবে আজ তিনি সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলেন দলের প্রতিনিধি হয়ে। স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় দল–সংক্রান্ত নানা প্রশ্নই ধেয়ে গেল টেইটের কাছে। তবে সাবেক অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার সেসব প্রশ্নের বেশির ভাগই এড়িয়ে গেছেন ‘আমি নির্বাচক নই’ মন্তব্য করে।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি সিরিজে এখন ১-১ ব্যবধানে সমতা। মঙ্গলবার সিরিজ-নির্ধারণী ম্যাচে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে দুই দল। ফেব্রুয়ারিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এটাই বাংলাদেশের শেষ ম্যাচ।
বিশ্বকাপের জন্য নিজেদের টিম কম্বিনেশন তৈরি, বিকল্প খেলোয়াড়দের পরখ করে দেখারও শেষ সুযোগ ছিল এই সিরিজ। এমন ভাবনা থেকেই শামীম হোসেনকে বাদ দিয়ে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টির দলে নেওয়া হয় মাহিদুল ইসলামকে। কিন্তু কোনো ম্যাচেই একাদশে সুযোগ পাননি এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। তৃতীয় টি-টোয়েন্টির দলে শামীমকে যুক্ত করা হয়েছে। স্কোয়াডে রাখা হয়েছে মাহিদুলকে।
কেন তাঁকে প্রথম দুই ম্যাচের একাদশে নেওয়া হয়নি—এক সাংবাদিকের এমন জিজ্ঞাসা ছিল টেইটের কাছে। তবে জাতীয় দলের কোচিং স্টাফের এই সদস্য প্রশ্নটা ‘পাস’ করেছেন, ‘যারা দল ঠিক করে, তাদের জিজ্ঞেস করুন।’
বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের পরের ব্যস্ততা বিপিএলকে ঘিরে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে শুরু হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্ট শেষ হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সপ্তাহ দুয়েক আগে।
বিপিএল ও প্রস্তুতি ম্যাচ মিলিয়ে বিশ্বকাপের আগে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি হয়ে যাবে বলে মনে করেন টেইট। তবে এক মাসের লম্বা বিপিএলে পেসারদের চোটের ঝুঁকিও যে আছে, সেটাও জানা তাঁর। যদিও এ নিয়ে বাস্তবতায় পা রাখার পক্ষে টেইট, ‘আমি চোটের শঙ্কা নিয়ে ভীত নই। এটা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। ভালো দিক হচ্ছে, খেলোয়াড়েরা বিশ্বকাপের আগে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ক্রিকেট খেলবে। চোট যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গায় হতে পারে, এটা আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। বিশ্বকাপের সূচিও আমার হাতে নেই। কারণ, আমি পেস বোলিং কোচ।’