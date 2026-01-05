টানা তিন ইনিংসে ফিফটি করে কার কার রেকর্ডে ভাগ বসালেন রসিংটন

নতুন বছরে প্রথমবার আউট হলেন অ্যাডাম রসিংটন। চট্টগ্রাম রয়্যালসের ইংলিশ উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যান আজ রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে আউট হয়েছেন ৫৮ রানে। আগের দুই ম্যাচে ৬০ ও ৭৩ রানে অপরাজিত ছিলেন ৩২ বছর বয়সী রসিংটন। টানা ১৯১ রান করার পর আউট হওয়া রসিংটন পরের ম্যাচেও ৫০ ছুঁলে নতুন রেকর্ড করে ফেলবেন। রেকর্ডটি বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টানা চার ইনিংসে ‘৫০’ করার। চট্টগ্রামের পরের ম্যাচটি বুধবার সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে। রসিংটন সেই ম্যাচেও ‘৫০’ পেয়ে গেলে একসঙ্গে নয়জনকে পেছনে ফেলবেন।
বিপিএলে প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে টানা তিন ইনিংসে ‘৫০’ ছুঁয়েছেন পাকিস্তানের কামরান আকমল। ২০১১-১২ মৌসুমে বিপিএলের প্রথম আসরেই সিলেট রয়্যালসের হয়ে টানা তিন ইনিংসে ফিফটি পেয়েছিলেন আকমল।
এরপর এই কীর্তিতে আকমলকে ছুঁয়েছেন ব্র্যাড হজ (অস্ট্রেলিয়া), তামিম ইকবাল (বাংলাদেশ), উপুল থারাঙ্গা (শ্রীলঙ্কা), অ্যালেক্স হেলস (ইংল্যান্ড), তাওহিদ হৃদয় (বাংলাদেশ), মোহাম্মদ রিজওয়ান (পাকিস্তান), উসমান খান (পাকিস্তান), পারভেজ হোসেন (বাংলাদেশ) ও অ্যাডাম রসিংটন (ইংল্যান্ড)।
তাঁদের মধ্যে ব্র্যাড হজ ও পারভেজ হোসেন দুই মৌসুম মিলিয়ে টানা তিন ইনিংসে ফিফটি পেয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার হজ বরিশাল বার্নার্সের হয়েই খেলেছিলেন বিপিএলের প্রথম দুই আসরে। বাংলাদেশের পারভেজ হোসেন গত মৌসুমে চিটাগং কিংসের হয়ে শেষ ম্যাচে ফিফটি করার পর এবার সিলেট টাইটানসের হয়ে প্রথম দুই ম্যাচে পেয়েছেন ফিফটি।