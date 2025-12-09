আইপিএলের নিলামে ৭ বাংলাদেশি ক্রিকেটার, নেই সাকিব

আইপিএলে এবার মিনি নিলামের জন্য নিবন্ধিত হয়েছিলেন ১৩৯০ জন ক্রিকেটার। এর মধ্য থেকে ৩৫০ খেলোয়াড়কে বাছাই করে নিলামের জন্য চূড়ান্ত করেছে আইপিএল কর্তৃপক্ষ। আইপিএলের ওয়েবসাইটে আজ এই তালিকা প্রকাশ করা হয়।
বাংলাদেশের ৭ ক্রিকেটার নিলামের জন্য চূড়ান্ত হয়েছেন—মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, তানজিম হাসান, রাকিবুল হাসান ও শরীফুল ইসলাম। প্রাথমিক তালিকায় থাকলেও নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় জায়গা হয়নি সাকিব আল হাসানের।
আবুধাবিতে ১৬ ডিসেম্বর এ নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।
২ ডিসেম্বর সংবাদমাধ্যমগুলো জানায়, নিলামের জন্য নিবন্ধিত ক্রিকেটারদের মধ্যে ৪৫ খেলোয়াড়ের ভিত্তিমূল্য সর্বোচ্চ ২ কোটি রুপি। নিলাম তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্যের খেলোয়াড় তালিকা ৪০ জনে নেমে এসেছে এবং তাঁদের মধ্যে আছেন বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমান। লেগ স্পিনিং অলরাউন্ডার রিশাদ, পেসার তাসকিন, তানজিম, নাহিদ ও শরীফুলের ভিত্তিমূল্য ৭৫ লাখ রুপি। স্পিনার রাকিবুলের ভিত্তিমূল্য ৩০ লাখ রুপি।
বাংলাদেশের ৭ ক্রিকেটারের মধ্যে রাকিবুলের নামটি চমকে দেওয়ার মতো। ২০২০ অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপজয়ী এই বাঁহাতি স্পিনার ইমার্জিং দল, হাই পারফরম্যান্স স্কোয়াড ও বাংলাদেশ ‘এ’ দলে নিয়মিত খেলেন। জাতীয় দলে এখনো ডাক পাননি। ২০২৩ সালে এশিয়ান গেমসে খেললেও সেটি জাতীয় দল ছিল না। ৬৯ টি–টোয়েন্টিতে ৬৯ উইকেট নিয়েছেন রাকিবুল। সেরা বোলিং ৭ রানে ৩ উইকেট, ইকোনমি রেট ৬.৯০।
ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর অনুরোধে ৩৫ খেলোয়াড়কে নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার কুইন্টন ডি কক, জর্জ লিন্ডে ও শ্রীলঙ্কার দুনিত ভেল্লালাগে। নিলামের জন্য চূড়ান্ত হওয়া ৩৫০ খেলোয়াড়ের মধ্যে ২৪০ জন ভারতীয়, ১১০ জন বিদেশি। নিলাম থেকে ৭৭ ক্রিকেটারকে কেনার সুযোগ আছে, যেখানে ৩২টি জায়গা বিদেশি ক্রিকেটারদের জন্য। কলকাতা নাইট রাইডার্সের বাজেট নিলামের জন্য সবচেয়ে বেশি—৬৪.৩০ কোটি রুপি। ৬ জন বিদেশিসহ ১৩ খেলোয়াড়ের জায়গা পূরণ করতে হবে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির।
নিলামে সর্বোচ্চ ২ কোটি রুপি ভিত্তিমূল্যের ক্রিকেটারদের মধ্যে দুজন ভারতীয়—ভেঙ্কটেশ আইয়ার ও রবি বিঞ্চোই। ৯ ক্রিকেটারের ভিত্তিমূল্য দেড় কোটি রুপি, ১.২৫ কোটি রুপি ভিত্তিমূল্য চার ক্রিকেটারের এবং ১৭ ক্রিকেটারের ভিত্তিমূল্য ১ কোটি রুপি। ৪২ ক্রিকেটারের ভিত্তিমূল্য ৭৫ লাখ রুপি, ৫০ লাখ রুপি ভিত্তিমূল্য চার ক্রিকেটারের ও ৪০ লাখ রুপি ভিত্তিমূল্য সাত ক্রিকেটারের। সর্বোচ্চ ২২৭ ক্রিকেটারের ভিত্তিমূল্য ৩০ লাখ রুপি।
এবার মিনি নিলামে বিশ্লেষকদের ধারণা, অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনের দাম সর্বোচ্চ হতে পারে। তিনি ব্যাটসম্যান হিসেবে নাম নিবন্ধিত করেছেন এবং নিলামের প্রথম সেটে আছেন।
ভারতের ২৪০ ক্রিকেটারের মধ্যে ২২৪ জনই আনক্যাপড। বিদেশি আনক্যাপড ক্রিকেটার ১৪ জন। কখনো জাতীয় দলে না খেলা, পাঁচ বছর আগে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা কিংবা পাঁচ বছর কেন্দ্রীয় চুক্তিতে না থাকা ক্রিকেটারকে আনক্যাপড বিবেচনা করা হয়।