বিপিএলের আজকের দুই ম্যাচ কখন, নতুন টিকিট কি লাগবে

সংযোজন: বিপিএলের আজকের ম্যাচ দুটি আগামীকাল আয়োজনের ঘোষণা দিলেও পরে আবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে বিসিবি। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজকের স্থগিত হয়ে যাওয়া ম্যাচ দুটি হবে আগামী ৪ জানুয়ারি।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিপিএলের আজকের দুটি ম্যাচ স্থগিত করেছে বিসিবি। ম্যাচ দুটি হবে আগামীকাল। আজকের টিকিট দিয়েই দেখা যাবে ম্যাচ দুটি। নিজেদের ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এই তথ্য জানিয়েছে বিসিবি। তবে টুর্নামেন্টের বাকি ম্যাচগুলো আগের সূচি অনুযায়ীই হবে।
আজ বেলা একটায় দিনের প্রথম ম্যাচে সিলেট টাইটানস ও চট্টগ্রাম রয়্যালস এবং দ্বিতীয় ম্যাচে ঢাকা ক্যাপিটালস ও রংপুর রাইডার্সের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। এখন প্রথম ম্যাচটি শুরু হবে কাল বেলা তিনটায় ও দ্বিতীয় ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে। বিপিএলের সূচিতে এমনিতে আগামীকাল কোনো ম্যাচ ছিল না।
আজ ভোরে খালেদা জিয়া মারা যাওয়ার পর দিনের খেলা বাতিল করার ঘোষণা দেয় বিসিবি। তবে ততক্ষণে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে চলে আসেন দর্শকেরা। কয়েক ঘণ্টা স্টেডিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা। পরে পুলিশ লাঠিপেটা করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে।