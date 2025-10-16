ফেসবুকে নাঈম লিখলেন, ‘ভালোবাসা চাই, ঘৃণা নয়’

খারাপ সময়ে সমর্থকদের পাশে থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন বাংলাদেশ দলের ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম। ক্রিকেট মাঠে বাংলাদেশ শিগগিরই ঘুরে দাঁড়াবে, এমন আশাই করছেন নাঈম।
আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ধবলধোলাই হয়ে গতকাল রাতে দেশে ফেরেন বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়েরা। বিমানবন্দরে তাদের দুয়ো দেয় কিছু মানুষ, ‘ভুয়া’, ‘ভুয়া’ স্লোগান তোলে তারা।
এই ঘটনা নিয়ে গত রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছেন ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম। তিনি লিখেছেন, ‘আমরা যারা মাঠে নামি, আমরা শুধু খেলি না—আমরা দেশের নামটা বুকে নিয়ে নামি। লাল-সবুজ পতাকাটা শুধু শরীরে নয়, রক্তে মিশে থাকে। প্রতিটা বল, প্রতিটা রান, প্রতিটা শ্বাসে চেষ্টা করি সেই পতাকাটাকে গর্বিত করতে।’
‘হ্যাঁ, কখনো পারি, কখনো পারি না। জয় আসে, পরাজয়ও আসে—এটাই খেলাধুলার বাস্তবতা। জানি, আমরা যখন হেরে যাই, তখন আপনাদের কষ্ট হয়, রাগ হয়—কারণ, আপনারাও এই দেশটাকে আমাদের মতোই ভালোবাসেন।’
আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে সুযোগ পেলেও ভিসা জটিলতায় শুরু থেকে যোগ দিতে পারেননি নাঈম। দ্বিতীয় ওয়ানডের আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে পৌঁছালেও তিনি মাঠে নামেন শেষ ম্যাচে। তবে ২৪ বল খেলে ওই ম্যাচে নাঈমের ব্যাট থেকে আসে ৭ রান।
ব্যর্থ হলেও ক্রিকেটাররা সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেন দাবি করে নাঈম লিখেছেন, ‘আজ যেভাবে আমাদের প্রতি ঘৃণা (প্রকাশ করা হয়েছে), গাড়িতে আক্রমণ করা হয়েছে, তা সত্যিই কষ্ট দেয়। আমরা মানুষ, ভুল করি, কিন্তু কখনো দেশের প্রতি ভালোবাসা-চেষ্টার ঘাটতি রাখি না। প্রতিটা মুহূর্তে চেষ্টা করি দেশের জন্য,মানুষের জন্য, আপনাদের মুখে হাসি ফোটাতে।’
সমর্থকদের কাছে ভালোবাসা প্রত্যাশা করেন জানিয়ে নাঈম আরও লিখেছেন, ‘ভালোবাসা চাই, ঘৃণা নয়। সমালোচনা হোক যুক্তিতে, রাগে নয়। কারণ আমরা সবাই একই পতাকার সন্তান। জয় হোক, পরাজয় হোক—লাল-সবুজ যেন আমাদের সবার গর্ব থাকে, ক্ষোভের নয়। আমরা লড়ব, আবার উঠব—দেশের জন্য, আপনাদের জন্য, এই পতাকার জন্য।’