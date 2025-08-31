নিশাঙ্কার রেকর্ড-ভাঙা সেঞ্চুরি, সিরিজ শ্রীলঙ্কার

পাতুম নিশাঙ্কার সপ্তম ওয়ানডে সেঞ্চুরিতে ভর করে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে সিরিজ জিতে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা।
ওয়ানডেতে সর্বশেষ ১৫ ইনিংসে সেঞ্চুরি নেই, সর্বশেষ ৫ ইনিংসে রান মোটে ৫০—এমন বাজে ফর্ম নিয়েই জিম্বাবুয়ের ফ্লাইট ধরেছিলেন পাতুম নিশাঙ্কা। বাজে ফর্ম পেছনে ফেলে শুক্রবার হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে ৭৬ রান করেন শ্রীলঙ্কান ওপেনার। আর আজ তো সেঞ্চুরিই পেয়ে গেলেন ২৭ বছর বয়সী নিশাঙ্কা।
নিশাঙ্কার সেঞ্চুরিতে জিতেছে তাঁর দলও। ৫ উইকেট ও ৩ বল হাতে রেখে ২৭৮ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে দুই ম্যাচের সিরিজটাও ২-০ ব্যবধানে জিতে নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। এরপর দুই দল খেলবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। হারারেতেই সিরিজের প্রথম ম্যাচ বুধবার।
রান তাড়ায় ১৩৬ বলে ১২২ রান করেছেন নিশাঙ্কা। মেরেছেন ১৬টি চার, ফিরেছেন চতুর্থ ব্যাটসম্যান হিসেবে দলকে ২৩৬ রানে রেখে। ওয়ানডে ক্যারিয়ারের সপ্তম সেঞ্চুরিটি করে নিশাঙ্কা যখন ফেরেন ৩৩ বলে ৪২ রান দরকার ছিল লঙ্কানদের। ওই সমীকরণ মেলাতে তেমন কষ্ট করতে হয়নি পরের ব্যাটসম্যানদের।
১৬ ইনিংস পর সেঞ্চুরি পাওয়া নিশাঙ্কা রেকর্ডও করেছেন একটি। ৭১ ইনিংসে সপ্তম সেঞ্চুরি পেয়েছেন। ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কার হয়ে সবচেয়ে কম ইনিংসে সপ্তম সেঞ্চুরি পাওয়ার রেকর্ড এটিই। আগের রেকর্ডটি ছিল উপুল থারাঙ্গার। ৮২ ইনিংসে সাত সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন সাবেক এই ওপেনার।
রেকর্ড গড়া নিশাঙ্কা ধন্যবাদ দিতে পারেন ব্র্যাড ইভান্সকে। ৭৮ রানে দাঁড়িয়ে তাঁর তোলা ক্যাচটি যে শর্ট কাভারে ফেলে দিয়েছেন ইভান্স! ক্যাচটি নিতে পারলে শ্রীলঙ্কার স্কোর হয়ে যেত ১২৯/৩। উইকেটের ঘরে ৩ বসেছে আরও ১৭ রান পর সাদিরা সামারাবিক্রমার আউটে। এরপর চারিত আসালাঙ্কাকে নিয়ে ৯০ রানের জুটি গড়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি শ্রীলঙ্কার হাতে নিয়ে আসেন নিশাঙ্কা।
২৩৬ রানে নিশাঙ্কার বিদায়ের পর শ্রীলঙ্কাকে টেনেছেন আসালাঙ্কা। তবে জয়ের বন্দরে নেওয়ার আগেই ব্রায়ান বেনেটের দারুণ এক ক্যাচের শিকার হয়ে বিদায় নেন ৬১ বলে ৭১ রান করা লঙ্কান অধিনায়ক। আসালাঙ্কা যখন ফেরেন ৭ বলে ৬ রান দরকার শ্রীলঙ্কার। মুখোমুখি হওয়া প্রথম বলেই চার মেরে সেটিকে ৬ বলে ২ রান বানিয়ে ফেলেন কামিন্দু মেন্ডিস। শেষ ওভারের তৃতীয় ১ রান নিয়েই দলকে জিতিয়ে দেন সেই মেন্ডিস।
এর আগে জিম্বাবুয়ের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৭৯ রান করেন ওপেনার বেন কারেন। অলরাউন্ডার সিকান্দার রাজা ৫৫ বলে ৫৯ রান করে অপরাজিত ছিলেন। চার বছর পর ওয়ানডেতে ফিরে প্রথম ম্যাচে শূন্য রানে ফেরা ব্রেন্ডন টেলর আজ করেছেন ২০ রান। এই ইনিংস খেলেই তৃতীয় জিম্বাবুইয়ান হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন টেলর (১০০০৯)। প্রথম দুজন অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার (১১৫৮০) ও গ্র্যান্ট ফ্লাওয়ার (১০০২৮)।
জিম্বাবুয়ে: ৫০ ওভারে ২৭৭/৭ (কারেন ৭৯, রাজা ৫৯*, মাদান্দে ৩৬; চামিরা ৩/৫২, আসিতা ২/৬৭)।শ্রীলঙ্কা: ৪৯.৩ ওভারে ২৭৮/৫ (নিশাঙ্কা ১২২, আসালাঙ্কা ৭১, সামারাবিক্রমা ৩১; এনগারাভা ২/৫৩, ইভান্স ২/৫৪)।ফল: শ্রীলঙ্কা ৫ উইকেটে জয়ী।সিরিজ: ২-ম্যাচ সিরিজে শ্রীলঙ্কা ২-০-তে জয়ী।ম্যান অব দ্য ম্যাচ ও সিরিজ: পাতুম নিশাঙ্কা।