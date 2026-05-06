বিসিবির অ্যাডহক কমিটি সভায় যেসব সিদ্ধান্ত হলো

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অ্যাডহক কমিটির চতুর্থ সভায় বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ মিরপুরের শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিসিবির ব্যবস্থাপনা কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় ১৯২ জন কাউন্সিলর মনোনয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা, ক্লাব ও সংগঠনের চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদন করা হয়েছে। বিসিবির গঠনতন্ত্রের ১২.৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তিনটি ক্যাটাগরিতে এই কাউন্সিলরদের নাম আহ্বান করা হবে। এখন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিঠি পাঠিয়ে তাদের মনোনীত কাউন্সিলরদের নাম চাওয়া হবে। নাম জমা দেওয়ার শেষ সময় আগামী ১৬ মে।
বিসিবির এই অ্যাডহক কমিটির সভায় আম্পায়ার ও ম্যাচ রেফারিদের নিয়েও সিদ্ধান্ত এসেছে। গত ৩০ এপ্রিল বর্তমান আম্পায়ার ও ম্যাচ রেফারিদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বোর্ড তাঁদের চাকরির মেয়াদ আরও তিন মাস বাড়ানোর অনুমোদন দিয়েছে।
জেলা কোচ নিয়োগের বিষয়েও সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে। বর্তমান জেলা কোচদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে ৬৪টি জেলায় নতুন কোচ নিয়োগের জন্য আবেদনকারীদের মূল্যায়ন করতে একটি কমিটি গঠন করা হবে। এই প্রক্রিয়ায় আবেদনকারীদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক—উভয় ধরনের পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে।