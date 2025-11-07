৪ লাখ টাকায় চলছে না, ভরণপোষণে শামির কাছে ১০ লাখ চান সাবেক স্ত্রী

ভারত জাতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় মোহাম্মদ শামির কাছ থেকে মাসে চার লাখ রুপি ভরণপোষণ পান তাঁর সাবেক স্ত্রী হাসিন জাহান। তবে সেই টাকায় তাঁর নিজের ও মেয়ের খরচ চালানো সম্ভব নয় বলে দাবি করেছেন তিনি।
মাসে ১০ লাখ ভরণপোষণের আবেদন জানিয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন এই মডেল ও অভিনেত্রী। আবেদনের প্রেক্ষিতে শুক্রবার শামি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নোটিশ পাঠিয়েছেন ভারতের সর্বোচ্চ আদালত।
বর্তমানে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী শামি মেয়ের জন্য আড়াই লাখ এবং হাসিনের জন্য দেড় লাখ রুপি করে মাসিক ভরণপোষণ দিয়ে থাকেন। তবে হাসিনের দাবি, এই টাকায় বর্তমান সময়ে মেয়ের শিক্ষা ও নিজের নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। বিচারপতি মনোজ মিশ্র ও উজ্জ্বল ভূঁইয়ার আদালত পিটিশনের শুনানিতে বলেন, ‘মাসে চার লাখ টাকা কি যথেষ্ট নয়?’
আদালত শামি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব দিতে বলেছেন। এরপরই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।
২০১৪ সালে বিয়ে হয় শামি ও হাসিন জাহানের। তাঁদের এক কন্যাসন্তান আছে। তবে ২০১৮ সালে নারী নির্যাতনের অভিযোগ তুলে শামি ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা করেন হাসিন। এরপর থেকেই চলছে তাঁদের দীর্ঘ আইনি লড়াই।
শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের আলিপুর আদালত হাসিনের মেয়ের জন্য মাসে ৮০ হাজার রুপি ও হাসিনের জন্য ৫০ হাজার রুপি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন শামিকে। পরে জেলা আদালত ও হাই কোর্টে আপিলের পর সেই অঙ্ক বেড়ে দাঁড়ায় মাসে চার লাখ রুপি। এবার সেই টাকাও যথেষ্ট নয় বলে নতুন করে আবেদন জানালেন হাসিন জাহান। তিনি নিজের জন্য ৭ লাখ এবং মেয়ের জন্য ৩ লাখ রুপি চেয়ে আবেদন করেছেন।
হাসিনের পিটিশনে বলা হয়, ২০২১-২২ আয়কর রিটার্ন অনুসারে শামির বাৎসরিক আয় ৪৮ কোটি রুপির মতো। তাঁর সংগ্রহে রেঞ্জ রোভার, জাগুয়ার, মার্সিডিজ, টয়োটা ফরচুনারসহ বিলাসবহুল সব গাড়ি আছে।
ভারতের হয়ে ৬৪ টেস্ট, ১০৮ ওয়ানডে ও ২৫ টি-টোয়েন্টি খেলা শামি গত মার্চের পর থেকে ভারত জাতীয় দলে সুযোগ পাননি।