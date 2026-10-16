পুরোনো অস্ত্রে ভরসা ভারতের, সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচের দলে ভুবনেশ্বর

নিউজিল্যান্ড সফর নয়, এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেই ভারতের হয়ে খেলতে পারেন ভুবনেশ্বর কুমার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আগামীকাল সিরিজ নির্ধারণী পঞ্চম টি–টুয়েন্টি ম্যাচের আগে তাঁকে দলে ফিরিয়েছে ভারত।
ভারতের বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিংয়ের এই সিরিজে পঞ্চম ও শেষ ম্যাচে খেলা অনিশ্চিত। কাঁধের চোটে পড়েছেন অর্শদীপ। হায়দরাবাদে চতুর্থ টি-টুয়েন্টিতে ব্যাটিংয়ের সময় চোট পান। তাঁর খেলা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে ম্যাচের আগে। তাই বিকল্প হিসেবে প্রায় চার বছর পর দলে ফেরানো হয়েছে অভিজ্ঞ পেসার ভুবনেশ্বর কুমারকে।
বিসিসিআই এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ‘অর্শদীপ সিংয়ের খেলার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ম্যাচের আগে। তাঁর চোট কতটা সেরেছে, তা মূল্যায়ন করেই সিদ্ধান্ত নেবে টিম ম্যানেজমেন্ট।’
ভুবনেশ্বর ভারতের হয়ে সর্বশেষ খেলেন ২০২২ সালের নভেম্বরে। সেটা ছিল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি–টুয়েন্টি ম্যাচ। এত দিন জাতীয় দলে ফেরার লড়াই চালিয়ে গেছেন ৩৬ বছর বয়সী এই পেসার। গত সপ্তাহে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অব এক্সিলেন্সে ফিটনেস পরীক্ষাও দেন। এরপর থেকে ধীরে ধীরে বোলিংয়ে ওয়ার্ক লোডও বাড়িয়েছেন। সর্বশেষ সেপ্টেম্বরে উত্তর প্রদেশের ইউপি টি-টুয়েন্টি লিগে খেলেছেন ভুবনেশ্বর।
ভুবনেশ্বরের প্রত্যাবর্তনের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে আইপিএলে তাঁর পারফরম্যান্স। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে টানা দুটি শিরোপাজয়ী মৌসুমে ভালো খেলেন।
২০২৬ সালের আইপিএলে ১৬ ম্যাচে ২৮ উইকেট নেন ভুবনেশ্বর। হয়েছিলেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। তাঁর ওপরে ছিলেন ‘পার্পল ক্যাপ’জয়ী কাগিসো রাবাদা। এমন পারফরম্যান্সই তাঁকে নিউজিল্যান্ড সিরিজের দলে জায়গা করে দেয়। এবার সুযোগ এল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি–টুয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচেও।
অর্শদীপের চোট ভারতের জন্য দুশ্চিন্তার। রোববার নিউজিল্যান্ড সফরে যাওয়ার কথা ভারতীয় টি-টুয়েন্টি দলের। সেই সফরের দলেও আছেন অর্শদীপ।
ভারতের ওয়ানডে দলের বোলিং বিভাগ নিয়েও দুশ্চিন্তায় নির্বাচকেরা। চোটের কারণে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা ও হর্ষিত রানাদের নিয়ে উদ্বেগ আছে। একাধিক সংস্করণের জন্য খেলোয়াড়দের ব্যবস্থাপনা এখন ভারতের টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।
ক্রিকইনফো জানিয়েছে, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শেষ হওয়ার আগেই দলের কয়েকজন খেলোয়াড়কে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে। এতে তাঁরা পরবর্তী দুই টেস্টের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ পাবেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলতি টি-টুয়েন্টি সিরিজের চারটি ম্যাচেই খেলেছেন অর্শদীপ। শিকার করেছেন পাঁচ উইকেট।
সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে তাঁর অনুপস্থিতি তাই ভারতের বোলিং পরিকল্পনায় প্রভাব ফেলতে পারে। দলে অর্শদীপ ও ভুবনেশ্বর ছাড়া বিশেষজ্ঞ পেসার হিসেবে রয়েছেন মায়াঙ্ক যাদব ও প্রিন্স যাদব।
পেস বোলিংয়ের বিকল্প হিসেবে আছেন অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডি ও শিবম দুবেও। অর্শদীপ শেষ পর্যন্ত খেলতে না পারলে ভুবনেশ্বরের অভিজ্ঞতা ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তবে দীর্ঘ বিরতির পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার আগে তাঁর ফিটনেস ও বোলিংয়ের প্রস্তুতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।