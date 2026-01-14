ভারতের বিপক্ষে মিচেলের সেঞ্চুরিতে নিউজিল্যান্ডের রেকর্ড গড়ে জয়

আবার সেই ড্যারিল মিচেল। এবার ভারতের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে সেঞ্চুরি করে দলকে জেতালেন মিচেল। তাঁর ১১৭ বলে ১৩১ রানের অপরাজিত ইনিংসে রাজকোটে ভারতের ২৮৪ রান ৭ উইকেট ও ১৫ বল হাতে রেখে পেরিয়েছে নিউজিল্যান্ড।
ভারতের মাটিতে ওয়ানডেতে এটি নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়। এই জয়ে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে নিউজিল্যান্ড, সঙ্গে ভারতের বিপক্ষে টানা ৮ ম্যাচের জয়খরাও কাটিয়েছে তারা।
বেশ কিছু দিন ধরেই দুর্দান্ত ছন্দে আছেন মিচেল। ওয়ানডেতে সর্বশেষ ১০ ইনিংসে মিচেল সেঞ্চুরি করেছেন দুটি, সব মিলিয়ে পঞ্চাশোর্ধ্ব রানের ইনিংস খেলেছেন ৭টিতে। তাঁকে যোগ্য সঙ্গ দিয়েছেন ৮৭ রান করা উইল ইয়াং। ৪৬ রানে ২ উইকেট হারানোর পর তৃতীয় উইকেট জুটিতে দুজনে মিলে গড়েন ১৬২ রানের জুটি। তাতেই মূলত কিউইদের জয় নিশ্চিত হয়।
মিচেলের সেঞ্চুরিতে বৃথা গেছে লোকেশ রাহুলের ৯২ বলে ১১২ রানের ইনিংস। মিচেল ও রাহুল দুজনেই আজ ক্যারিয়ারের অষ্টম সেঞ্চুরির দেখা পেয়েছেন। আজ ভারতের হয়ে ফিফটি পেয়েছেন অধিনায়ক শুবমান গিল। ব্যর্থ হয়েছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। রোহিত করেছেন ২৪, কোহলি ২৩। দুজনকেই আউট করেছেন পেসার ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ক। এ ছাড়া তিনি আউট করেছেন শ্রেয়াস আইয়ারকেও।
সিরিজের শেষ ওয়ানডে ইন্দোরে, ১৮ জানুয়ারি।