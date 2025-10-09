টানা তিন ম্যাচ হারা পাকিস্তান যেভাবে সেমিফাইনালে উঠতে পারে

আইসিসি নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে গতকাল পাকিস্তান নারী দল হেরে গেছে অস্ট্রেলিয়ার কাছে। ২২২ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করতে নেমে পাকিস্তান ১১৪ রানে গুটিয়ে যায়, হেরেছে ১০৭ রানে।
এটা চলতি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের টানা তৃতীয় হার। ফলে সেমিফাইনালে ওঠার পথ এখন বেশ কঠিন হয়ে গেছে পাকিস্তানের। কঠিন হয়েছে বটে, কিন্তু সেমিফাইনালে ওঠা কি পাকিস্তানের জন্য একেবারেই অসম্ভব? অন্তত খাতা–কলমে!
বিশ্বকাপের লিগ পর্বে পাকিস্তানের ম্যাচ বাকি আরও চারটি। আট দলের এ টুর্নামেন্টে পাকিস্তানকে শেষ চারে উঠতে হলে বাকি চারটি ম্যাচেই জিততে হবে। সেই সঙ্গে শর্ত হলো লিগ পর্বে চার ম্যাচের বেশি যেন তিনটির বেশি দল না জেতে। এখন পর্যন্ত ভারত, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া দুটি করে ম্যাচে জয় পেয়েছে।
পাকিস্তানের চতুর্থ লিগ ম্যাচ আগামী বুধবার (১৫ অক্টোবর) কলম্বোয় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। এরপর একই মাঠে ১৮ অক্টোবর তাদের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড। শেষ দুই ম্যাচে পাকিস্তান মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকা (২১ অক্টোবর) ও স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার (২৪ অক্টোবর)।
আপাতত ৩ ম্যাচে শূন্য পয়েন্ট নিয়ে আট দলের মধ্যে তলানিতে পাকিস্তান। সমান ম্যাচে ৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষ অস্ট্রেলিয়া। বাকি ছয়টি দল ২টি করে ম্যাচ খেলেছে। সমান ৪ পয়েন্ট করে পেলেও রানরেটে এগিয়ে ভারতকে তিনে ঠেলে দুইয়ে ইংল্যান্ড। ২ পয়েন্ট নিয়ে চারে বাংলাদেশ। দক্ষিণ আফ্রিকাও ২ পয়েন্ট পেলেও বাংলাদেশের সঙ্গে রানরেটে পিছিয়ে পাঁচে। ১ পয়েন্ট নিয়ে ছয়ে শ্রীলঙ্কা ও সাতে কোনো পয়েন্ট না পাওয়া নিউজিল্যান্ড।
পাকিস্তান টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল ২ অক্টোবর কলম্বোয় বাংলাদেশ ম্যাচ দিয়ে। সে ম্যাচে ৭ উইকেটে হারে পাকিস্তান।
৫ অক্টোবর দ্বিতীয় ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত। সেই ম্যাচে পাকিস্তানের বোলাররা দারুণ পারফরম্যান্স দেখালেও ব্যাটসম্যানরা জ্বলে উঠতে পারেননি। ২৪৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে পাকিস্তান থামে ১৫৯ রানে। ফলে হারতে হয় ৮৮ রানের বড় ব্যবধানে।
কালও পাকিস্তান বল হাতে দারুণ শুরু করেছিল। ১১৫ রানেই তুলে নিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার ৮ উইকেট। বেথ মুনি ও অ্যালানা কিংয়ের রেকর্ডময় এক জুটিতেই প্রত্যাবর্তনের দুর্দান্ত গল্প লিখেছে অস্ট্রেলিয়া। মুনি খেলেন ১১৪ বলে ১০৯ রানের চমৎকার ইনিংস। স্পিনার কিং অপরাজিত থাকেন ৪৯ বলে ৫১ রানে।