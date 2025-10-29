সিরিজে টিকে থাকার ম্যাচে বাংলাদেশের অন্য পরীক্ষাও

চট্টগ্রামে আজ টি-টোয়েন্টিতে টানা সিরিজ জয়ের আশা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে বাংলাদেশ, নাকি ব্যর্থতার ধারা থেকে ফিরবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ?
দুপুরের রোদের তাপে তখনো গা পুড়ছে। এর মধ্যেও সাগরিকা স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ঐচ্ছিক অনুশীলনে দেখা গেল বাড়তি আগ্রহ। মাঠের কোথাও ছয় ক্রিকেটারের অনুশীলনে হাসিঠাট্টা, কোথাও স্কিল ঝালিয়ে নেওয়ার কাজে সিরিয়াসনেস। আজ চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির আগে সফরকারীরা যে খোশমেজাজে আছেন, সেটাই বোঝা গেল ঘণ্টা দুয়েকের অনুশীলনে।
তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথমটিতে জিতে যাওয়ার পর অবশ্য এটাই হওয়ার কথা। মাঝে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়া সিরিজটা বাদ দিলে টানা সাত সিরিজে হেরেছে তারা। বাংলাদেশের বিপক্ষে এখন টি-টোয়েন্টির সেই খরা কাটিয়ে ওঠার দ্বারপ্রান্তে ক্যারিবীয়রা। অনুশীলনে সে কারণেই আনন্দের সঙ্গে থেকেছে সিরিয়াসনেসও।
অন্যদিকে সর্বশেষ চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজেই জিতেছে বাংলাদেশ দল। এবার হার দিয়ে শুরু ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজেও সে ধারা ধরে রাখতে চাইলে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ না জিতলেই নয়। হেরে গেলে সিরিজ হেরে যেতে হবে আজই।
২০২৫ সালে এক পঞ্জিকাবর্ষে সবচেয়ে বেশি টি-টোয়েন্টির জেতার রেকর্ড করেছে বাংলাদেশ দল। অথচ এ বছর খেলা ২৫ টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের গড় স্ট্রাইক রেট ১১৯.৮৩। টেস্ট খেলুড়ে সব দেশের তুলনায়ই তা কম। আর এটাই দলটার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ও দুশ্চিন্তার জায়গা। এ বছর মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের কাছ থেকে মাত্র দুটি ফিফটি পেরোনো ইনিংস পেয়েছে বাংলাদেশ। ২৩ ম্যাচ খেলে জাকের আলী একটি ও ১৯ ম্যাচ খেলা তাওহিদ হৃদয় পেয়েছেন আরেকটি।
সিরিজ বাঁচানোর ম্যাচে আজ এটাও একটা পরীক্ষা বাংলাদেশের। মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের নিয়ে দুশ্চিন্তার কথাটা পরশু সংবাদ সম্মেলনে বলে গেছেন তানজিম হাসানও। সমাধানটা কী, তা অবশ্য বলে যেতে পারেননি। মিডল অর্ডারের সংকট কাটাতে প্রথম টি-টোয়েন্টির একাদশে সুযোগ পাওয়াদের বাইরে যে বাংলাদেশের খুব বেশি বিকল্প আছে, তা–ও নয়।
একাদশের বাইরে থাকা জাকের আলীর ফর্ম তো আগে থেকেই ভালো যাচ্ছে না। সব৴শেষ তিন ম্যাচে যথাক্রমে ৬, ৩২ ও ১০ রান করার পর তিনি বাদই পড়ে যান প্রথম ম্যাচের একাদশ থেকে। আজ তাঁকে ফেরালেও কতটুকু কী করতে পারবেন, ওই দুশ্চিন্তা তাই থেকেই যায়। তবে পরশু প্রথম টি-টোয়েন্টি শেষে তাঁকে দীর্ঘক্ষণ নেটে অনুশীলন করতে দেখা গেছে দলের সহকারী কোচ মোহাম্মদ সালাহউদ্দীনের সঙ্গে।
চট্টগ্রামের ব্যাটিং–সহায়ক উইকেটেও বাংলাদেশ পাওয়ারপ্লেতেই ৪ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে গিয়েছিল। পরের দিকের ব্যাটসম্যানদের চেষ্টাও তাই বৃথাই গেছে। আজ তাই ছন্দ খুঁজে পেতে হবে টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানদেরও।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের মধ্যে বাংলাদেশের ভাবনায় থাকছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজের পর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিনটি ম্যাচই এখন পর্যন্ত আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চের বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশের জন্য শেষ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলার
সুযোগ। বড় মঞ্চে যাওয়ার আগে এই দুই সিরিজে ভালো কিছুর আশা ছিল অধিনায়ক লিটন দাসের।
চোট কাটিয়ে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ফিরে লিটনও ব্যাট হাতে খুব একটা ভালো করতে পারেননি। চট্টগ্রামে আজ তিনি নিজে তো রানে ফিরতে চাইবেনই, অধিনায়ক হিসেবে সঙ্গে থাকবে সিরিজ বাঁচানোর চ্যালেঞ্জও। সে জন্য পাস করতে হবে আরও কিছু পরীক্ষায়।