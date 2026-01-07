পিতৃত্বকালীন ছুটির অপেক্ষায় থাকা দুই পেসারকে নিয়ে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা নিউজিল্যান্ডের

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড। গত বছর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ছক্কা মারা টিম রবিনসনের বাদ পড়াটা চমক হয়ে এসেছে। দলে জায়গা পাওয়া দুই পেসার লকি ফার্গুসন ও ম্যাট হেনরি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চলাকালে কিছুদিন পিতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকতে পারেন।
ফার্গুসন ও হেনরি—দুজনেই পায়ের পেছনে পেশির চোট সারিয়ে পুরো ফিট হয়ে ওঠার পথে আছেন। চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠা আরও কয়েকজন খেলোয়াড়কে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে রাখা হয়েছে—ফিন অ্যালেন (আঙুল/হ্যামস্ট্রিং), মার্ক চাপম্যান (অ্যাঙ্কেল) ও অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার (অ্যাডাক্টর)। ২০২৪ সালের নভেম্বরে নিউজিল্যান্ডের হয়ে সর্বশেষ খেলেন ফার্গুসন।
নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট (এনজেডসি) বিবৃতিতে জানিয়েছে, চোটে থাকা সব ক্রিকেটারই ‘পরিকল্পনা অনুযায়ী পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন এবং টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ফিট হয়ে ওঠার পথেই রয়েছেন।’ ফার্গুসন ও হেনরির ছুটি নিয়ে এনজেডসির বিবৃতিতে বলা হয়, ‘টুর্নামেন্ট চলাকালে ফার্গুসন ও হেনরির সঙ্গিনীদের সন্তান জন্ম দেওয়ার কথা থাকায় তাঁদের স্বল্পমেয়াদি পিতৃত্বকালীন ছুটি দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।’
গত জুলাইয়ে নিউজিল্যান্ডের হয়ে সর্বশেষ খেলা পেসার অ্যাডাম মিলনে ও পেস বোলিং অলরাউন্ডার জিমি নিশামকে দলে রাখা হয়েছে। তবে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে স্পিনবান্ধব ভেন্যু মাথায় রেখে বোলিংয়ে স্পিন আক্রমণও শক্তিশালী করা হয়েছে। দুই বিশেষজ্ঞ স্পিনার স্যান্টনার ও ইশ সোধির পাশাপাশি মাইকেল ব্রেসওয়েল, গ্লেন ফিলিপস ও রাচিন রবীন্দ্রর মতো স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার রাখা হয়েছে দলে।
আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি ভারত ও শ্রীলঙ্কায় শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ড ‘ডি’ গ্রুপ থেকে চারটি ম্যাচ খেলবে। এর মধ্যে তিনটি ম্যাচই তারা খেলবে চেন্নাইয়ের স্পিনবান্ধব উইকেট চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে। চেন্নাই সুপার কিংসে খেলায় এই মাঠ ডেভন কনওয়ে, রাচিন রবীন্দ্র ও স্যান্টনারের কাছে হাতের তালুর মতো চেনা।
তবে নিউজিল্যান্ডের পেস বোলিং বিভাগও বেশ শক্তিশালী। প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাওয়া পেসার জ্যাকব ডাফির সঙ্গে আছেন হেনরি, ফার্গুসন ও মিলনে। পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে খেলবেন অভিজ্ঞ নিশাম। রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে আছেন আরেক পেসার কাইল জেমিসন।
ফিন অ্যালেন, টিম সেইফার্ট, মার্ক চাপম্যান, ডেভন কনওয়ে ও ড্যারিল মিচেলকে নিয়ে গড়া নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিংও বেশ শক্তিশালী। গত বছর নিউজিল্যান্ডের হয়ে ১৫ টি-টোয়েন্টিতে ১৯ ছক্কা মারা এবং গত অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেঞ্চুরি করা রবিনসন জায়গা না পাওয়ায় কেউ কেউ অবাক হতে পারেন।
নিউজিল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড: মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), ফিন অ্যালেন, মাইকেল ব্রেসওয়েল, মার্ক চাপম্যান, ডেভন কনওয়ে, জ্যাকব ডাফি, লকি ফার্গুসন, ম্যাট হেনরি, ড্যারিল মিচেল, অ্যাডাম মিলনে, জিমি নিশাম, গ্লেন ফিলিপস, রাচিন রবীন্দ্র, টিম সেইফার্ট ও ইশ সোধি। রিজার্ভ: কাইল জেমিসন।
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে ভারতের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে ও পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে নিউজিল্যান্ড। ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে ওয়ানডে সিরিজ। এরপর ২১ জানুয়ারি থেকে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে। ‘ডি’ গ্রুপে নিউজিল্যান্ডের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আরব আমিরাত। চেন্নাইয়ে ৮ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলবে নিউজিল্যান্ড।