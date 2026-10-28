মুশফিকের চোট থেকে সাদমানের ৯৯—দেখুন মিরপুর টেস্টের প্রথম দিনের ১৫ ছবি
খেলা ডেস্ক
আজ মিরপুরে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্ট। টসে জিতে ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশ ৭৪ ওভার ব্যাট করে ৩ উইকেটে ২১৩ রান করেছে। দিনের বিভিন্ন মুহূর্তে উঠে এসেছে প্রথম আলোর আলোকচিত্রী শামসুল হকের ক্যামেরা।
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ম্যাচের আগের দিন অনুশীলনের সময় আঙুল থেতলে যাওয়ায় মুশফিক মিরপুর টেস্টে খেলতে পারছেন না। তবে সতীর্থদের জন্য এটা–সেটা নিয়ে মাঠে ঢুকেছেন কয়েকবারমুশফিক একাদশ থেকে ছিটকে যাওয়ায় দলে জায়গা মেলে তাওহিদ হৃদয়েরতবে খেলতে খেলতে চোটে পড়েন হৃদয়ও। রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে স্ট্রেচারে মাঠ ছাড়েন তিনি। তার আগে ৮৪ বলে করেন ৪২ রান
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আলো নিয়ে বারবার মাথা ঘামাতে হয়েছে আম্পায়ারদেরআলোর স্বল্পতায় সোয়া তিনটার দিকে খেলা বন্ধও হয়ে যায়পরে অবশ্য খেলা শুরুও হয়েছেতবে আলোর সমস্যা মেটেনি। এই বেড়েছে তো এই কমেছেখেলা বন্ধ, মাঠকর্মীরা প্রস্তুত উইকেট ঢেকে দেওয়ার জন্যআলোর লুকোচুরির মধ্যে দ্বিতীয় দফা মাঠ ছেড়ে যাওয়ার সময় হেসেই দিলেন সাদমান ইসলাম। আর একটা রান করলেই সেঞ্চুরি হয়ে যেত! অথচ এখন অপেক্ষা করতে হবে পুরো একটা রাত