ঘাড়ে টান লাগার পর মাঠ ছাড়লেন গিল
ক্রিকেট

ঘাড়ের সমস্যায় হাসপাতালে ভারত অধিনায়ক, বোলিং কোচ বললেন ঘুমের সমস্যা

খেলা ডেস্ক

ঘাড়ে টান লাগায় ভারত অধিনায়ক শুবমান গিলকে শনিবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রোববার সকালেও তিনি হাসপাতালে আছেন বলে জানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। কলকাতায় চলমান ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টে তিনি আর মাঠে ফিরছেন না।

বিসিসিআইয়ের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ‘(গতকাল) দিনের খেলা শেষে গিলকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি এখন সেখানে পর্যবেক্ষণে আছেন। এই টেস্টে তিনি আর খেলতে পারবেন না। বিসিসিআইয়ের মেডিকেল দল তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখবে।’

শনিবার রাতেই গিলের মাঠে ফেরার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। ক্রিকেটবিষয়ক পোর্টাল ইএসপিএনক্রিকইনফো জানায়, ঘাড়ে টান লাগার পর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁকে স্ট্রেচারে করে মাঠ থেকে বের করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। তখন তাঁর গলায় নেক ব্রেস ছিল এবং দলের চিকিৎসক সঙ্গে ছিলেন।

সুইপ খেলার পর এভাবেই ঘাড় চেপে ধরেন গিল

গতকাল ব্যাটিংয়ের সময় ঘাড়ে ব্যথা পান গিল। সাইমন হারমারের বলে সুইপে বাউন্ডারি মারার পরই অস্বস্তি অনুভব করে ঘাড়ের পেছনে হাত রাখেন, এরপর ফিজিওকে ডাকেন। পরে দ্রুত মাঠ ছেড়ে যান। গিল এরপর আর ব্যাট করতে নামেননি। ভারত প্রথম ইনিংসে ১৮৯ রানে অলআউট হয়।

ইএসপিএনক্রিকইনফো তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, গতকাল দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হওয়ার আগে সম্প্রচারকরা গিলকে কোচিং স্টাফ এবং মেডিকেল দলের একজন সদস্যের সামনে ঘাড়ের ব্যায়াম করতে দেখেন। এর আগেও ২০২৪ সালের অক্টোবরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঘাড়ে ব্যথার কারণে একটি টেস্ট খেলতে পারেননি তিনি।
ভারতের বোলিং কোচ মরনে মরকেল অবশ্য এটিকে গুরুতর হিসেবে দেখছেন না।

শনিবার দিনের খেলা শেষে তিনি বলেছেন, ‘গিল খুব ফিট খেলোয়াড়। নিজেকে খুব ভালোভাবে দেখাশোনা করে। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে তাঁর ঘাড় শক্ত হয়ে যায়, এটা দুঃখজনক। আমার মনে হয়, আগে আমাদের বুঝতে হবে ঘাড়ের জড়তা কীভাবে হয়েছে। হয়তো আগের রাতে ঠিকমতো ঘুম হয়নি। আমি মনে করি না এটা ওর ওপর খেলাজনিত চাপের কারণে হয়েছে।'

গিলের অনুপস্থিতিতে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ঋষভ পন্ত।

