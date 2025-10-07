ভারতীয় আম্পায়ারের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত, নাইটের কাছে হেরে গেল বাংলাদেশ

ইংল্যান্ডের ব্যাটাররা একটা করে বল বাউন্ডারি পার করছেন, মাঠে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মুখগুলো মলিন হচ্ছে। প্রতিটা বাউন্ডারিতেই যে বাংলাদেশের জয়ের স্বপ্ন একটু একটু করে ধূসর হয়ে গেছে।
গুয়াহাটিতে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের ড্রেসিংরুমে রাতের আঁধার নামিয়ে দিয়ে ইংল্যান্ডকে জয়ের হাসি এনে দিয়েছেন হিদার নাইট। গল্পটা যদিও অন্যরকম হতে পারত আম্পায়ারের দুটি সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের পক্ষে এলেও। শূন্য রানে নাইটের ক্যাচ উইকেটের পেছনে নিগার সুলতানা নেওয়ার পর আঙুল তোলেন আম্পায়ার। তবে যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়ায় তৃতীয় আম্পায়ার সেই সিদ্ধান্ত বদলে দিলে বেঁচে যান নাইট। এরপর ১৩ রানে তাঁর ক্যাচ মুঠোবন্দি করেন স্বর্ণা আক্তার। কিন্তু টিভি আম্পায়ার ভারতের গায়াত্রী ভেনুগোপালান এবারও একই কারণে আউট দেননি। ম্যাচের পর খোদ নাইটই জানিয়েছেন, তিনিও নাকি ভেবেছিলেন আউট হয়ে গিয়েছিলেন।
শেষ পর্যন্ত সেই নাইটের অভিজ্ঞতার কাছেই আসলে হেরে গেছে বাংলাদেশ—এমনটা বললেও ভুল হবে না। ৩৪ বছরের নাইট একাই খেলেছেন ১৫০ ওয়ানডে। বাংলাদেশ দল হিসেবেই এ সংস্করণে খেলেছে ৭৯ ম্যাচ। কিন্তু তাতে কি আর নারী বিশ্বকাপের ম্যাচে কাল ইংল্যান্ডের কাছে ৪ উইকেটের হারের আক্ষেপ কমে! ইংল্যান্ডের মতো দলকে তো আর প্রতি ম্যাচে এমন চাপে ফেলা যায় না!
মাত্র ১৭৯ রানের লক্ষ্য দেওয়ার পরও বাংলাদেশকে স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছিলেন বোলাররা। ১০৩ রানে ইংলিশদের ৬ উইকেট ফেলে দিয়ে স্বপ্নপূরণের আশাও জাগিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু ৩ নম্বরে নামা নাইটের ১১১ বলে ৭৯ রানের ইনিংসই শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের সেই স্বপ্ন ভেঙে দেয়।
বল হাতে শুরুটা হয়েছিল দারুণ—প্রথম ওভারের শেষ বলে মারুফা আক্তারের উইকেট। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে মারুফা ফেলে দেন টেমি বেমন্টের ক্যাচ। তবে ইংল্যান্ড যখন ২৯ রানে, সেই বেমন্টকে তিনিই ফিরিয়ে দেন। ২ উইকেট হারানোর চাপটা ইংল্যান্ড কাটিয়ে উঠে ন্যাট সিভার-ব্রান্ট ও নাইটের ৭৩ বলে ৪০ রানের জুটিতে। তবে সেখান থেকে বাংলাদেশকে আবার ম্যাচে ফেরান ফাহিমা খাতুন।
৩ বলের ব্যবধানে ফাহিমা আউট করেন ৪১ বল খেলে ৩২ রান করা ব্রান্ট আর ৩ বলে শূন্য রান করা সোফিয়া ডাঙ্কলিকে। পরে এমা ল্যাম্বও হয়েছেন ফাহিমার তৃতীয় শিকার। ইংল্যান্ডের ৬ নম্বর উইকেট পড়েছে ১০৩ রানে, সানজিদা আক্তার ফিরিয়ে দেন অ্যালিস ক্যাপসিকে।
একপর্যায়ে জয়ের জন্য ৪ উইকেট হাতে রেখে ইংল্যান্ডের দরকার ছিল ৭৬ রান। কিন্তু সেখান থেকেই তাঁরা ম্যাচটা জিতে নিয়েছে চার্লি ডিনের সঙ্গে নাইটের ৭৯ রানের জুটিতে।
এর আগে বাংলাদেশের রানটা ১৭৯ পর্যন্ত গেছে মূলত দুজন ব্যাটারের কল্যাণে—সোবহানা মোস্তারি ও রাবেয়া খান। ৩ নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামা সোবহানা ৪৭তম ওভারে গিয়ে আউট হওয়ার আগে ১০৮ বলে করেছেন ৬০ রান। ৯ নম্বরে নেমে ২৭ বলে ৬ চার আর ১ ছক্কায় ৪৩ রানের ইনিংসে খেলেন রাবেয়া।