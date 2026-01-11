বাপ-বেটার নোয়াখালীর দ্বিতীয় জয়

ম্যাচটা ছিল টেবিলের তলানিতে থাকা দুই দলের। নোয়াখালী এক্সপ্রেস ও ঢাকা ক্যাপিটালস। কাগজে–কলমে ম্যাচটা তাই হওয়ার কথা ছিল একটু ম্যাড়ম্যাড়ে। কিন্তু সেই ম্যাচেই নোয়াখালীর ৪১ রানের জয় ছাপিয়ে আলোচনায় চলে এল অন্য এক গল্প।
ম্যাচ শুরুর আগে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের আফগান অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী ক্যাপ পরিয়ে দিলেন অভিষিক্ত এক ক্রিকেটারকে। ক্রিকেটে অভিষেকে ক্যাপ দেওয়ার পুরোনো রীতি। তবে কালকের দৃশ্যটা ছিল আলাদা। কারণ, ৪১ বছর বয়সী নবী ক্যাপটা পরিয়ে দিয়েছেন তাঁর ১৯ বছরের ছেলে হাসান ইসাখিলকে।
বাবা–ছেলে একসঙ্গে মাঠে নামার গল্প ক্রিকেটে নতুন নয়। গত নভেম্বরে আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে খেলেছিলেন তিমুর লেস্তের ৫০ বছর বয়সী সুহাইল সাত্তার আর তাঁর ১৭ বছরের ছেলে ইয়াহিয়া সাত্তার।
তবে বিপিএলে এমন ঘটনা এবারই প্রথম। নবী আর ইসাখিল আগে আফগানিস্তানের ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রতিপক্ষ হয়ে ছয় ম্যাচ খেলেছেন। কিন্তু কালই প্রথম তাঁরা একই দলে।
ওপেনার ছেলে ইসাখিল আর অলরাউন্ডার বাবা নবী একসঙ্গে ব্যাটিংও করেছেন। চতুর্থ উইকেটে তাঁদের ৩০ বলে ৫৩ রানের জুটি নোয়াখালীকে এনে দেয় ৭ উইকেটে ১৮৪ রানের বড় স্কোর।
আর নোয়াখালীর বড় সংগ্রহের নায়ক ছিলেন ইসাখিল। সৌম্য সরকারের সঙ্গে উদ্বোধনী জুটিতে যোগ করেন ১০১ রান। সৌম্য আউট হন ২৫ বলে ৪৮ করে। এরপর বাবার সঙ্গে জুটি বেঁধে দলকে এগিয়ে নেন ইসাখিল। শেষ পর্যন্ত ১৮.২ ওভারে সাইফউদ্দিনের বলে ক্যাচ তুলে দেওয়ার আগে খেলেন ৬০ বলে ৯২ রান। ইনিংসে ছিল ৭ চার আর ৫ ছক্কা।
তাঁর ব্যাটে ভর করে পাওয়া বড় লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ঢাকা ক্যাপিটালস গুটিয়ে যায় ১৪৩ রানে। ১০ বল বাকি থাকতেই অলআউট। দলের মধ্যে শামীম হোসেন খেলেন ১৬ বলে ২৯ রানের ঝোড়ো ইনিংস। মিঠুন করেন ৩১ বলে ৩৩, সাইফউদ্দিন ২০ বলে ৩৪। কিন্তু কেউই জেতাতে পারেননি দলকে। নোয়াখালীর হয়ে ২ উইকেট করে নেন হাসান মাহমুদ, ইহসানউল্লাহ, মেহেদী হাসান আর নবী।
টানা ছয় ম্যাচ হারা নোয়াখালী টানা দুই ম্যাচ জিতলেও এখনও টেবিলের তলানিতে। সমান পয়েন্ট থাকলেও রান রেটে পিছিয়ে থাকায় তাদের ঠিক ওপরে আছে ঢাকা।