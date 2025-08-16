জিসানের ঝোড়ো ইনিংসের পর রাকিবুলের ৩ উইকেট, নেপালকে হারিয়ে প্রথম জয় বাংলাদেশ ‘এ’ দলের

জিসান আলম ঝোড়ো শুরু করেছিলেন আগের ম্যাচেও। তবে তা শেষ পর্যন্ত আর জয়ের আনন্দে রাঙেনি। তবে জিসানের ব্যাটে ভর করে জয় নিয়েই মাঠ ছেড়েছে বাংলাদেশ ‘এ’। পাকিস্তান শাহিনসের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ হারের পর আজ ডারউইনে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে নেপাল জাতীয় দলকে ৩২ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ ‘এ’। জিসানের ঝোড়ো ইনিংসের পর ৬ উইকেটে ১৮৬ রানের সংগ্রহ পায় তাঁরা, সেটি যথেষ্ট হয়েছে জয়ের জন্য।
টস জিতে ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশের দুই ওপেনার পাওয়ার প্লেতে ৫৩ রান এনে দেন। যদিও পরের ওভারেই ১৮ বলে ২৫ রান করে লামিচানের বলে ক্যাচ দিয়ে আউট হন মোহাম্মদ নাঈম, ভাঙে ৬২ রানের উদ্বোধনী জুটি।
আরেক প্রান্তে ঝোড়ো ব্যাটিং করা জিসান ৩৪ বলে ফিফটি তুলে নেন। তিনিও যদিও ফিরেছেন দ্রুতই। ৪৬ বলের ইনিংসে ৪ চার ও ৫ ছক্কায় ৭৩ রান করেছেন এই ওপেনার। আফিফ হোসেন ছাড়া বাংলাদেশের পরের ব্যাটসম্যানরা কেউই শুরুর ছন্দ ধরে রাখতে পারেননি, ভালো শুরুর পরও তাই দলের রান দুইশ ছাড়ায়নি।
সাইফ হাসান ১১ বলে ১১, নুরুল হাসান ১১ বলে ৫ আর মাহিদুল ইসলাম ৭ বলে ৭ রান করে আউট হন। এই ম্যাচে একাদশে ঢোকা তোফায়েলও ৪ বলে ৫ রানের বেশি করতে পারেননি। আফিফের ২৩ বলের অপরাজিত ৪৮ রানেই এরপর ১৮০ ছাড়ায় বাংলাদেশ ‘এ’। কোনো ছক্কা না মারতে পারলেও ৯টি চার ছিল আফিফের ইনিংসে।
রান তাড়ায় নেমে সুবিধা করতে পারেননি নেপালের ব্যাটসম্যানরা। দ্বিতীয় ওভারেই কুশল ভুরতেলকে ফিরিয়ে বাংলাদেশকে প্রথম উইকেট এনে দেন হাসান মাহমুদ। পাওয়ার প্লের ভেতরই বাংলাদেশকে আরেকটি উইকেট এনে দেন রাকিবুল হাসান। ১০ বলে ১৫ রান করা লোকেশ বামকে ফেরান এই বাঁহাতি স্পিনার। পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে ৪৯ রান তোলে নেপাল।
১০ম ওভারে এসে হ্যাটট্রিকের সম্ভাবনা জাগান রাকিবুল হাসান। টানা দুই বলে এলবিডব্লুর ফাঁদে ফেলেন দীপেন্দ্র সিং ঐরী ও গুলশান ঝাকে। শেষ পর্যন্ত হ্যাটট্রিক না পেলেও ৪ ওভারে মাত্র ১৮ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন রাকিবুল। নেপালের হয়ে হারের ব্যবধান কমানো কুশল মাল্লা ৪৭ বলে ৫৯ রান করে অপরাজিত থাকেন।
আগামীকাল নিজেদের পরের ম্যাচে পার্থ স্কর্চার্স একাডেমির বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে ম্যাচটি।
বাংলাদেশ ‘এ’: ২০ ওভারে ১৮৬/৬ (জিসান ৭৩, আফিফ ৪৮*, নাঈম ২৫; ঢাকাল ২/৩৪, লামিচানে ১/২১)নেপাল: ২০ ওভারে ১৫৪/৭ (মাল্লা ৫৯*, আসিফ ২৮; রাকিবুল ৩/১৮, হাসান মাহমুদ ২/৩৬)।ফল: বাংলাদেশ ‘এ’ ৩২ রানে জয়ী।