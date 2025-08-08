ক্রোয়েশিয়ার অধিনায়ক জ্যাক ভুকুসিচ
১৭ বছরেই অধিনায়ক তিনি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিশ্ব রেকর্ড

তাঁর বয়স এখনো ১৮ হয়নি। অন্য অনেক দেশের মতো ক্রোয়েশিয়ায়ও ভোটার হতে বয়স ১৮ হতে হয়। এখনো ভোটার না হতে পারলে কী হবে, এরই মধ্যে একটা বিশ্ব রেকর্ড গড়ে ফেলেছেন জ্যাক ভুকুসিচ। সাইপ্রাসের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি সিরিজে গতকাল ভুকুসিচ ক্রোয়েশিয়ার অধিনায়কত্ব করেছেন। তাতেই হয়ে গেছে রেকর্ডটা। ম্যাচের দিন (৭ আগস্ট ২০২৫) তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর ৩১১ দিন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসে ভুকুসিচই এখন সবচেয়ে কম বয়সী অধিনায়ক!

নেতৃত্বের অভিষেকটা অবশ্য সুখকর হয়নি ভুকুসিচের। একই দিনে তাঁর নেতৃত্বে দুটি ম্যাচ খেলেছে ক্রোয়েশিয়া, দুটিতেই সাইপ্রাসের কাছে হেরেছে তাঁর দল।

আইসিসি সহযোগী সদস্য দেশগুলোর ম্যাচকে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির মর্যাদা দেওয়ার পর থেকেই এ রকম হচ্ছে। কোথায় কে কোন রেকর্ড গড়ছেন আর কোন রেকর্ড ভেঙে দিচ্ছেন হিসাব রাখা মুশকিল। ভুকুসিচের আগেই যেমন রেকর্ডটা ছিল ফ্রান্সের নোমান আমজাদের। ২০২২ সালের জুলাইয়ে চেক প্রজাতন্ত্রের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে ১৮ বছর ২৪ দিন বয়সে ফ্রান্সকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমজাদ। শুধু এই দুজনই নন, টি-টোয়েন্টি ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সবচেয়ে কম বয়সী চার অধিনায়কই সহযোগী সদস্য দেশের।

রশিদ খান

ওয়ানডে ও টেস্টে সবচেয়ে কম বয়সে অধিনায়কত্ব করার রেকর্ড অবশ্য আফগানিস্তানের অধিনায়ক রশিদ খানের। ১৯ বছর ১৬৫ দিনে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে অধিনায়কত্ব করেছিলেন রশিদ। সব মিলিয়েও রশিদ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পঞ্চম সর্বকনিষ্ঠ অধিনায়ক। টেস্টে তিনি আফগানিস্তানের অধিনায়কত্ব করেছিলেন ২০ বছর ৩৫০ দিন বয়সে, ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে চট্টগ্রামে।

