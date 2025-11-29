যা খুশি বলুন তবে আমরা ‘উদ্ধত’ নই: বেন স্টোকস

পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে দুই দিনেই হেরেছে ইংল্যান্ড। এই টেস্টে ইংল্যান্ডের হারের ধরন ও পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার কারণে বেন স্টোকসের দলকে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। কেউ তাদের বলেছেন ‘ব্রেন লেস’, কেউ বলেছেন ‘উদ্ধত’। ইংল্যান্ড অধিনায়ক স্টোকস অন্য সব সমালোচনা মানতে পারলেও ‘উদ্ধত’ কথাটা মানতে পারছেন না।
অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে আগামী ৪ ডিসেম্বর। ব্রিসবেনে হতে যাওয়া এই টেস্টে খেলা হবে গোলাপি বলে। ইংলিশ ক্রিকেটারদের সামনে সুযোগ ছিল গোলাপি বলে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলারও। তবে সেই সুযোগ নেননি স্টোকসরা।
তারা প্রথম টেস্টের একাদশের কাউকেই ক্যানবেরায় প্রাইম মিনিস্টার্স একাদশের বিপক্ষে ইংল্যান্ড লায়ন্সের ম্যাচে পাঠায়নি। সাবেক অস্ট্রেলিয়ান পেসার মিচেল জনসন এটা দেখেই এরপর ইংল্যান্ড দলকে বলেছেন ‘উদ্ধত’।
স্টোকসকে বিবিসি স্পোর্টকে বলেছেন, ‘আপনি আমাদের “বাজে” বলতে পারেন, যা খুশি বলতে পারেন। আমরা যেভাবে টেস্ট ম্যাচ খেলতে চেয়েছিলাম, তেমনটা পারিনি। “উদ্ধত” শব্দটা হয়তো একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। ঠিক আছে, ভালো-মন্দ দুটোই নিতে হবে। “বাজে” বললে আমি মানতে পারি, কিন্তু “উদ্ধত”? এটা নিয়ে আমি নিশ্চিত নই।’
ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টের আগে পাঁচ দিনের অনুশীলন শুরু করেছে ইংল্যান্ড। শুরুর দিনেই অবশ্য বৃষ্টির কবলে পড়েছে তারা। সকালে অ্যালান বোর্ডার মাঠে ইংল্যান্ডের অনুশীলন বৃষ্টিতে বাধাগ্রস্ত হয়।
পার্থে না খেলা স্কোয়াডের তিনজন—জ্যাকব বেথেল, জশ টাং ও ম্যাথু পটস গেছেন লায়ন্স দলে ক্যানবেরায় তাদের দুই দিনের ম্যাচ খেলতে। বিবিসি খবর দিয়েছে, স্কোয়াডে থাকা বাকি ১৩ জনের মধ্যে শুধু মার্ক উড ছিলেন না ঐচ্ছিক অনুশীলনে। চোটের কারণে তাঁর ব্রিসবেন টেস্টে খেলা হচ্ছে না।
গোলাপি বলের প্রস্তুতি ম্যাচে একাদশের কারও না থাকা নিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা, ‘আমি বুঝি। আমাদের সামনে ব্রিসবেনে গোলাপি বলের ম্যাচ আছে, এর আগে আমরা একটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছি। কিন্তু শুধু এটুকুই নয়। সব দিক ভেবে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা করে আমরা সিদ্ধান্ত নিই, আমাদের জন্য কোনটা সেরা প্রস্তুতি হবে। প্রথম টেস্টের পর কয়েকটা বাড়তি দিন ছুটি মিলেছে। তাই ভাবতে হয়েছে, কীভাবে এই দিনগুলোকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজে লাগাব ব্রিসবেনের জন্য।’
সিরিজে পিছিয়ে পড়া নিয়ে তাঁর কথা, ‘আমরা জানি এই হারের পর অনেক সমর্থক হতাশ। কিন্তু এটা পাঁচ ম্যাচের সিরিজ, এখনো চারটা ম্যাচ বাকি। প্রথমটা হেরেছি ঠিকই। কিন্তু আমরা সিরিজ শুরু করার আগে অ্যাশেজ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে শুরু করেছিলাম, সেটা অর্জনের জন্য আমরা সবকিছু করব।’