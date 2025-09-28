বাংলাদেশ দলে ফিরেছেন সৌম্য সরকার
বাংলাদেশ দলে ফিরেছেন সৌম্য সরকার
ক্রিকেট

আফগানিস্তানের বিপক্ষেও নেই লিটন, দলে ফিরলেন সৌম্য

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আগামী ২, ৩ ও ৫ অক্টোবর সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাতে হবে এই সিরিজ। নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাস চোটের কারণে বাইরে থাকায় আবারও দলকে নেতৃত্ব দেবেন জাকের আলী। এশিয়া কাপে পাওয়া চোটের ধাক্কা এখনো সামলে উঠতে পারেননি লিটন।

জাতীয় দলের ফিজিও বায়েজেদুল ইসলাম খান জানিয়েছেন, ‘এশিয়া কাপে শেষ দুই ম্যাচ খেলতে পারেননি লিটন। এমআরআই পরীক্ষায় দেখা গেছে, তাঁর বাঁ দিকের পেটের পেশিতে গ্রেড-১ স্ট্রেইন হয়েছে। এখন পুনর্বাসনপ্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন তিনি। তাই আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাঁকে পাওয়া যাবে না। মেডিকেল টিম তাঁর রিহ্যাব চালিয়ে যাবে এবং অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে।’

লিটন না থাকায় দলে নেওয়া হয়েছে ৩২ বছর বয়সী বাঁহাতি ব্যাটসম্যান সৌম্য সরকারকে। দলে এই একটিই পরিবর্তন।

আফগানিস্তান সিরিজের বাংলাদেশ দল

জাকের আলী (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান, রিশাদ হোসেন, মেহেদী হাসান, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, তানজিম হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান, শরীফুল ইসলাম, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও সৌম্য সরকার।
Also read:ভারত-পাকিস্তানের সেই ৫ ফাইনাল যেমন ছিল
আরও পড়ুন