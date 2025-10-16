ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে কী ফল হলে নয়ে উঠবে বাংলাদেশ

সর্বশেষ ১২ ম্যাচের ১১টিতে হার। হার সর্বশেষ চারটি সিরিজেই। ‘প্রিয়’ সংস্করণ ওয়ানডেতেই এখন বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে বাজে অবস্থা। মাস ছয়েক আগেই বার্ষিক হালনাগাদের পর আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে দশে নেমে যায় বাংলাদেশ। ২০০৬ সালের পর যা বাংলাদেশের এই সংস্করণে সর্বনিম্ন অবস্থান। এর পর থেকে দশেই আছে বাংলাদেশ। তাতে ২০২৭ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ সরাসরি খেলতে পারবে কি না, সেই প্রশ্ন উঠে গেছে।
২০২৭ বিশ্বকাপে সরাসরি সুযোগ পেতে ওই বছরের ৩১ মার্চ ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ নয়ের মধ্যে থাকতে হবে। সহ স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকা চরম বাজে খেলে শীর্ষ আটের বাইরে চলে গেলে থাকতে হবে আটের মধ্যে। র্যাঙ্কিংয়ের এই হিসাব মেলানোর জন্য অন্তত ২৪টি ম্যাচ হাতে আছে বাংলাদেশের।
এই ২৪ ম্যাচের প্রথম ৩টি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে। আগামী শনিবারই যার প্রথমটি মিরপুরে। একই ভেন্যুতে ২১ ও ২৩ অক্টোবর সিরিজের শেষ দুটি ম্যাচ। এই সিরিজ খেলেই নয়ে ফেরার সুযোগ আছে বাংলাদেশে। সেটি করতে হলে তিন ম্যাচের সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ধবলধোলাই করতে হবে।
ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ৭৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে বাংলাদেশ আছে দশে। নয়ে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের পয়েন্ট ৮০। বাংলাদেশ ৩-০ ব্যবধানে জিতলে বাংলাদেশের পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়াবে ৭৮, ওয়েস্ট ইন্ডিজের পয়েন্ট কমে হবে ৭৬।
বাংলাদেশ ৩-০ ওয়েস্ট ইন্ডিজবাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টপকে উঠে যাবে নয়ে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ নামবে দশে। বাংলাদেশের পয়েন্ট হবে ৭৮, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৭৬।
বাংলাদেশ ২-১ ওয়েস্ট ইন্ডিজওয়েস্ট ইন্ডিজ নয়ে ও বাংলাদেশ দশেই থাকবে। বাংলাদেশের পয়েন্ট হবে ৭৬, ওয়েস্ট ইন্ডিজে ৭৯।
বাংলাদেশ ১-২ ওয়েস্ট ইন্ডিজঅবস্থান বদলাবে না দুই দলের কারও। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পয়েন্ট বেড়ে হবে ৮১, বাংলাদেশের হবে ৭৩।
বাংলাদেশ ০-৩ ওয়েস্ট ইন্ডিজবাংলাদেশকে ধবলধোলাই করলে ১৩ পয়েন্ট এগিয়ে যাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দলটির পয়েন্ট হবে ৮৪, বাংলাদেশের পয়েন্ট কমে হবে ৭১।
বাংলাদেশ ২-০ ওয়েস্ট ইন্ডিজসিরিজে একটি ম্যাচ ফল না দেখলে ও অন্য দুটি ম্যাচ বাংলাদেশ জিতলে রেটিং পয়েন্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ছুঁয়ে ফেললেও ভগ্নাংশের ব্যবধানে ওপরে থাকবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
বাংলাদেশ ০-২ ওয়েস্ট ইন্ডিজসিরিজে একটি ম্যাচ ফল না দেখলে ও অন্য দুটি ম্যাচ ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতলে বাংলাদেশের পয়েন্ট হবে ৭২, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৮৩।
বাংলাদেশ ১-১ ওয়েস্ট ইন্ডিজসিরিজে একটি ম্যাচ ফল না দেখলে ও সিরিজ ১-১ ব্যবধানে ড্র হলে আগের মতোই ৮০ ও ৭৪ রেটিং পয়েন্ট থাকবে দুদলের।