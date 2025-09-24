তিন ১ নম্বরকে নিয়েই বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলবে ভারত

গত সপ্তাহে আইসিসি টি-টোয়েন্টি বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছিলেন ভারতীয় স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। টি-টোয়েন্টিতে ব্যাটসম্যান ও অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ে আগে থেকেই শীর্ষে ছিলেন দুই ভারতীয় অভিষেক শর্মা ও হার্দিক পান্ডিয়া।
চলতি সপ্তাহের হালনাগাদেও এই তিনজনই আছেন শীর্ষে। মানে শীর্ষ স্থানে থেকেই এশিয়া কাপে সুপার ফোরের ম্যাচে আজ দুবাইয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে মাঠে নামবেন অভিষেক-বরুণরা।
ওমানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে অভিষেকের রেটিং ছিল ৮৮৪। এরপর ওমানের বিপক্ষে খেলেন ১৫ বলে ৩৮ রানের ঝোড়ো ইনিংস। পরের ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩৯ বলে ৭৪। এই দুই ইনিংসে অভিষেকের রেটিং পয়েন্ট বেড়ে হয়েছে ৯০৭।
মাত্র ২১ ম্যাচের ক্যারিয়ারেই টি-টোয়েন্টি ইতিহাসের চতুর্থ সেরা রেটিংয়ে পৌঁছে গেছেন অভিষেক। তাঁর ওপরে এখন আছেন শুধু তিনজন—ডেভিড ম্যালান (৯১৯), সূর্যকুমার যাদব (৯১২) ও বিরাট কোহলি (৯০৯)।
টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যানদের দ্বিতীয় স্থানে আছেন ফিল সল্ট। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৮৪৪। মানে অভিষেকের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যটা অনেক। তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছেন তিলক বর্মা। সরিয়ে দিয়েছেন জস বাটলারকে।
সবচেয়ে বড় লাফ দিয়েছেন বাংলাদেশের সাইফ হাসান। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ৩০ ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৬১ রান করে একলাফে ২২৪তম থেকে উঠে এসেছেন ৮১তম স্থানে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ফিফটি করা তাওহিদ হৃদয় এগিয়েছেন সাত ধাপ, ৪১ নম্বরে।
দারুণ পারফর্ম করা বরুণের রেটিংও বেড়েছে, ৭৩৩ থেকে ৭৪৭ হয়েছে। দুইয়ে থাকা নিউজিল্যান্ডের জ্যাকব ডাফির (৭১৭) চেয়ে ৩০ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন বরুণ। র্যাঙ্কিংয়ে বলার মতো এগিয়েছেন বাংলাদেশের মোস্তাফিজুর রহমান।
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৪ ওভারে ২০ রানে ৩ উইকেট নেওয়া এই বাঁহাতি পেসার ১৫ থেকে উঠে এসেছেন ৯ নম্বরে। যৌথভাবে রশিদ খানের সঙ্গে ৯ নম্বরে আছেন মোস্তাফিজ।
টি-টোয়েন্টিতে শীর্ষ অলরাউন্ডার পান্ডিয়ার রেটিং ২৩৭ থেকে বেড়ে ২৩৮ হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মোহাম্মদ নবীর রেটিং পয়েন্ট ২৩১।